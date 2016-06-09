英国房价料出现2012年以来首次下跌 受退欧公投影响--RICS

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透伦敦6月9日 - 英国皇家测量师学会(RICS)周四称，英国房价未来几个月料将出现近四年来的首次下滑，因退欧公投和对房屋业主将开征一项新税促使买家收手。
RICS调查的会员中有大多数认为，未来三个月的房价预计会下跌，为2012年11月以来首次出现这种情况，不过多数人仍认为房价在未来12个月内会走高。
英国财政大臣奥斯本上个月警告，英国公投若离开欧盟，房价可能会下跌逾10%。
RICS首席分析师Simon Rubinsohn表示，目前其成员仅预测房价会暂时下跌。过去五年来房价已最多上涨三分之一。
RICS表示，5月房价差值从4月的正39降至正19，为2015年2月以来最低，降幅超过路透调查的所有分析师的预估。
销售下滑速度为2008年8月以来最快，新买家咨询数量的下降速度也是2008年6月以来最快。
RICS表示，房价和其他指标的下滑大都是伦敦主导。
RICS成员预计房价未来五年每年的增幅略超4%。(完)
(编译 白云/戴素萍 审校 张明钧/王兴亚)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。