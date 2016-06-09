英国房价料出现2012年以来首次下跌 受退欧公投影响--RICS

路透伦敦6月9日 - 英国皇家测量师学会(RICS)周四称，英国房价未来几个月料将出现近四年来的首次下滑，因退欧公投和对房屋业主将开征一项新税促使买家收手。

RICS调查的会员中有大多数认为，未来三个月的房价预计会下跌，为2012年11月以来首次出现这种情况，不过多数人仍认为房价在未来12个月内会走高。

英国财政大臣奥斯本上个月警告，英国公投若离开欧盟，房价可能会下跌逾10%。

RICS首席分析师Simon Rubinsohn表示，目前其成员仅预测房价会暂时下跌。过去五年来房价已最多上涨三分之一。

RICS表示，5月房价差值从4月的正39降至正19，为2015年2月以来最低，降幅超过路透调查的所有分析师的预估。

销售下滑速度为2008年8月以来最快，新买家咨询数量的下降速度也是2008年6月以来最快。

RICS表示，房价和其他指标的下滑大都是伦敦主导。

RICS成员预计房价未来五年每年的增幅略超4%。(完)