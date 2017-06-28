英国6月房价实现反弹 较前月上涨1.1%--Nationwide

三星宣布在美国投资3.8亿美元设厂 为文在寅访美送上大礼（更新版）
路透首尔6月29日 - 韩国三星电子宣布，将在美国投资一个家电厂，对于该公司而言这是30多年来首次。韩国总统文在寅即将赴美与特朗普进行为期两天的会谈，三星的这个举措有一些政治上示好的意味。
路透伦敦6月28日 - 抵押贷款业者Nationwide周三公布的一项调查显示，英国房价继之前三个月下跌后于6月实现反弹，与楼市其他疲弱迹象相反。
抵押贷款业者Nationwide表示，6月房价较上月上涨1.1%，5月为下跌0.2%。
但该机构警告称，按月的增幅会比较波动，所以目前还不清楚6月增幅是否体现了需求改善。
Nationwide称，伦敦6月房价较上年同期增长1.2%，为2012年以来最低的同比增幅。(完)
(编译/审校 王颖/于春红/高琦)
路透首尔6月29日 - 韩国三星电子宣布，将在美国投资一个家电厂，对于该公司而言这是30多年来首次。韩国总统文在寅即将赴美与特朗普进行为期两天的会谈，三星的这个举措有一些政治上示好的意味。
路透伦敦6月29日 - 英国央行首席经济学家及货币政策委员会(MPC)委员霍尔丹周四表示，央行需要“严肃考虑”加息以抑制通胀，不过他对当前利率水平感到满意。
路透布鲁塞尔6月29日 - 欧盟执委会周四公布数据显示，欧元区6月经济信心跳升幅度高于预期，升至近10年高位，各行业乐观信心全面增强。