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国际财经 | 2017年 6月 28日 星期三 14:34 BJT

英国6月房价实现反弹 较前月上涨1.1%--Nationwide

路透伦敦6月28日 - 抵押贷款业者Nationwide周三公布的一项调查显示，英国房价继之前三个月下跌后于6月实现反弹，与楼市其他疲弱迹象相反。

抵押贷款业者Nationwide表示，6月房价较上月上涨1.1%，5月为下跌0.2%。

但该机构警告称，按月的增幅会比较波动，所以目前还不清楚6月增幅是否体现了需求改善。

Nationwide称，伦敦6月房价较上年同期增长1.2%，为2012年以来最低的同比增幅。(完)

(编译/审校 王颖/于春红/高琦)

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