英国6月房价实现反弹 较前月上涨1.1%--Nationwide

三星宣布在美国投资3.8亿美元设厂 为文在寅访美送上大礼（更新版）

路透首尔6月29日 - 韩国三星电子宣布，将在美国投资一个家电厂，对于该公司而言这是30多年来首次。韩国总统文在寅即将赴美与特朗普进行为期两天的会谈，三星的这个举措有一些政治上示好的意味。