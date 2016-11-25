英国退欧之后薪资增长前景看来“糟糕至极”--智库IFS

路透伦敦11月24日 - 主要研究预算问题的智库英国财政研究所(Institute for Fiscal Studies,IFS)周四称，英国薪资增长前景看来“糟糕至极”。此前官方公布的经济预估显示，劳动者不大可能在未来五年内消除本次金融危机所带来的损失。

IFS表示，周三公布的预测显示，经通胀调整后2021年的薪资水平将会低于2008年，这种停滞状态为至少二战以来首见。

IFS主管Paul Johnson在简布会上分析了这份预测以及财政大臣哈蒙德(Philip Hammond)的第一份预算声明，他说：“情况特别而且糟糕，无论怎么说都不过分。”

英国这份新预算的预测时间一直到2021年，首相特雷莎·梅计划在这个期间完成英国退欧。为期两年的退欧谈判将从明年开始。

来自Resolution Foundation的图表显示，实质薪资在截至2021年的10年中出现的下降幅度，将为约1810年以来最大。

自英国退欧公投以来，英镑兑美元已下滑逾15%，由此引发的通胀压力，是导致实质薪资增长前景暗淡的主要原因。

但特雷莎·梅的发言人反驳了认为英国人生活水平陷入近乎史无前例的停滞状态的观点。该发言人称，实际可支配家庭收入是比实质薪资更加广泛的指标，该指标预计在2021年之前会上升。

该指标包括领取养老金的家庭。自2007/2008年金融危机以来，这些家庭由公共资金支持的退休福利增长速度超过薪资。(完)