焦点：英国岁末年初工业产出和出口数据强劲 拜英镑疲势所赐

2016年6月20日，英国牛津附近的Cowley，Mini系列车型组装厂的生产线。 REUTERS/Leon Neal/Pool

路透伦敦3月10日 - 周五公布的数据显示，英国2016年底和2017年初的工业生产录得近七年来最快增速，且出口亦快速增长，均受益于英镑疲势。

英国1月制造业产出较前月下滑0.9%，表现比路透调查分析师预期的下降0.6%还要差。

不过英国统计局公布，11月-1月的工业产出增加2.1%，为2010年5月以来三个月数据中最强。

英国1月工业生产较前月下降0.4%，符合路透调查预估。1月制造业产出较上年同期上升2.7%，工业产出升3.2%。

英国制造业近年增长艰困，但近来已显现上升迹象，可能受益于去年6月英国退欧公投后英镑的下滑，主要欧洲市场的复苏也起到一定作用。

本周稍早代表制造商的组织--英国工程雇主联合会(EEF)称，2017年初的英国制造业录得逾三年最快增速。

但制造业仅占到英国国内生产总值(GDP)的10%左右，而且近来有迹象表明，消费者变得愈发谨慎。而正是消费者支出帮助英国经济经受住退欧相关冲击。

英国国家统计局公布的另外一项数据显示，英国1月全球商品贸易逆差小幅收窄至108.33亿英镑，路透调查预估为逆差110.5亿英镑。

英国国家统计局还公布，对去年第四季贸易逆差的预估从之前的86亿英镑，大幅调降至50亿英镑。

截至1月的三个月，商品出口增长8.7%，创下逾10年最大增幅，为该国贸易形势改善的又一迹象；同期进口增长1.6%。

英国国家统计局的一位统计员称，没有来自企业方面的直接证据显示英镑贬值有利于出口，但过去六个月的表现显示，英国在海外市场的竞争力上升。

英国财政大臣哈蒙德(Philip Hammond)希望让经济减弱对国内消费的依赖，他在周三预计2017年净贸易增长0.3%，去年为下滑0.4%。

英镑贬值使得英国出口商品在海外变得便宜，但同时也推高了进口材料及燃料的成本。

英国国家统计局还公布，1月建筑业产出较前月下降0.4%，较上年同期增长2.0%。路透调查的预测为按月下降0.2%，按年增长0.2%。(完)