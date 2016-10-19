英国家庭对通胀的担忧升温 侵蚀消费者信心--Markit

路透伦敦10月19日 - 周三公布的一项针对家庭的调查结果显示，对通胀上升的担忧已开始打击英国消费者信心，这是自6月公投退欧导致英镑大跌以来首次出现这种情况。

金融数据公司Markit表示，其10月家庭财务指数从9月的44.7降至五个月低点43.8。

对未来通胀的担忧达到22个月最高水平，衡量预期生活成本的指数升至83.8，为2014年12月以来最高。

“10月英国家庭财务出现明显下滑，为英国退欧公投以来首见，”Markit分析师Philip Leake表示。

退欧公投后几天，英镑兑美元与欧元都大跌逾10%，短暂影响家庭信心，但对购买力冲击不大。

不过英镑本月进一步贬值，兑主要贸易伙伴的汇率跌至纪录低点，较公投前水平重挫超过15%。

英国周二公布的官方数据显示，9月通胀率录得逾两年最大升幅。而Markit调查进行期间，英国最大超市乐购(Tesco)也发生备受注目的定价争议。

乐购(Tesco)暂停在线销售联合利华(Unilever)(ULVR.L)的商品，此前联合利华要求产品全线涨价10%，以弥补进口成本增加。

英国央行货币政策委员会(MPC)委员福布斯上周表示，未来两年英国通胀可能“远”高于央行设定的2%目标。

英国家庭对货币政策的看法分歧，27%的家庭预计英国央行将再次降息，43%预计未来12个月内将收紧政策。

英国央行9月时表示，若届11月3日召开下次会议时经济展望仍与8月评估相符，央行可能会进一步降息。但之后一些央行决策者表示经济已有更好的表现，现在几乎没有分析师预计降息。目前英国利率处于纪录低位0.25%。(完)