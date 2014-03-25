英国2月通胀率触及四年低位 但房价大幅上涨

2014年1月1日在苏格兰格拉斯哥拍到的公寓楼。 REUTERS/Stefan Wermuth

路透伦敦3月25日 - 英国2月通胀率降至逾四年最低，进一步低离央行目标，减轻了民众生活压力。

2月英国消费者物价指数(CPI)同比上涨1.7%，一如预期，增幅低于1月的1.9%。1月英国CPI增幅为逾四年来首次跌破英国央行2%的目标。

从2009年12月至去年12月，英国通胀年率每月均在央行目标水准之上，侵蚀了家庭的支出能力，并使得生活水准下降成为2015年选举的一个关键辩论话题。

物价压力的减轻支撑了如下观点：即便是在经济复苏加快的情况下，央行也可以维持宽松货币政策而不至于面临引发通胀的风险。不过英国央行对房价的上涨十分警觉。目前英国房价的上涨速度创逾三年来最快。

2月，英国央行表示在考虑是否提高借款成本时，将采纳更为广泛经济指标，而不单单是失业率，并且表示不会急于加息。

英国国家统计局(ONS)表示，交通成本，尤其是汽车燃料，在拉低CPI年度涨幅方面贡献最大。其中汽车燃料价格创下了2009年9月来最大降幅。

家用燃气、电费以及服装价格涨幅较小，也缓解了通胀压力。

不过2月份剃除能源、食品、烟酒的基础通胀率上升至1.7%，1月则为1.6%。

英国统计局周二数据还显示，英国2月PPI产出物价较上年同期增长0.5%，增幅为2009年10月以来最小。

统计局周二还表示，英国1月房价较上年同期上涨6.8%，涨幅高于12月的5.5%，也是2010年8月以来最大涨幅。

房价上涨主要集中在伦敦，伦敦房价同比涨幅为13.2%。

对于房价快速上涨的担忧，曾促使英国央行在11月时采取行动抑制国内房屋市场的泡沫风险，央行表示，放款融资计划(Fundingfor Lending Scheme/FLS)将停止向银行提供抵押贷款发放补贴，转而侧重于帮助小企业获得贷款。(完)

(编译 田建华/王洋/艾茂林; 审校 杜明霞/张明钧)

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