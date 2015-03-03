路透调查：最准预测者称 英国通胀回升速度之快可能令人意外

路透3月2日 - 路透2014年英国经济数据调查中预测最精准的分析师认为，如果经济加速成长，英国通胀率反弹之快可能将大大超过很多人的预期。

意大利裕信银行(UniCredit)分析师Daniel Vernazza表示，若果真如此，英国央行可能会较多数人目前的预期更早升息。在对一系列经济数据做出预估的大约40位分析师中，Vernazza的预测最为准确。

英国利率水平自金融危机以来一直处于0.5%的历史低位；英国央行总裁卡尼上周还提出进一步降息的可能，前提是通胀率长期疲软。

但Vernazza称，今年英国经济可能将实现强劲成长，年底前通胀率也将开始迅速升至略低于1%的水平，这与最新的路透长期经济调查结果相近。

“过去一年几乎所有总体通胀率的下降，都可归因于食品和能源价格的下跌，”Vernazza表示。

“但到今年年底，油价对物价同比涨幅的影响将开始急剧减弱，再加上闲置产能减少后国内产生的通胀压力日益加大，2016年通胀率可能将超过英国央行2%的目标。”

“我们预计英国央行将于今年8月首次升息，比金融市场反映的预期时间提前大约六个月。”(完)

(编译 王颖；审校 张涛)

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