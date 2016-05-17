焦点：英国4月通胀率出现9月以来首见下滑 受机票价格下跌影响

路透伦敦5月17日 - 英国4月通胀率下滑，为去年9月以来首见，反映机票及服饰价格下跌；机票价格于3月复活节期间大涨，但之后涨势消退。

英国国家统计局表示，4月消费者物价较上年同期上涨0.3%，符合英国央行上周预估，但低于分析师预期的维持在0.5%。

英国通胀率低于英国央行目标水准2%已超过两年时间，去年通胀率甚至为零，为1950年有纪录以来最低。

英国央行预估今年年底前通胀率仍将维持在1%以下，2018年之前都将低于其目标，因全球原油价格下滑、过去英镑升值的效应、以及薪资成长乏力。

统计局周二公布的另一串数据，证实了在房屋购置税于4月上调之前，房价大幅上涨。

统计局称，英国3月房价较上年同期上涨9.0%，创一年来最大涨幅。在受增税影响最大的伦敦，房价涨幅高达13.0%。

机票和女装价格下降，以及政府指定下调社会福利房房租，都推低了上月的通胀率。

英国4月扣除能源、食品与烟酒的核心CPI较上年同增长1.2%，不及分析师预估的1.4%。

但CPI下滑态势可能转瞬即逝。4月PPI产出物价同比降幅创2014年11月以来最小。

布兰特原油期货价格上个月上涨22%，5月份进一步回升，周一触及六个月高位。布兰特原油期货在2015年以美元计下滑约35%。

由于担心全球经济走弱及股市大幅下滑可能遏制英国国内经济温和复苏力道，很少有经济学家预计英国央行会在明年初之前升息。

金融市场众多参与者认为，升息可能还需要更长的时间，而且还有小概率显示英国央行甚至可能需要降息，使利率进一步调至近七年一直维持的纪录低位0.5%下方，尤其是如果英国民众在6月23日公投中投票脱离欧盟。

根据YouGov在4月底发布的一项调查，当月英国人对于未来一年的通胀预期升至去年7月以来最高。

上周公布的两项调查显示，受天气异常寒冷影响，4月份英国购物者延迟购买春夏新装，更是加剧了退欧公投前消费方面的不确定性。(完)