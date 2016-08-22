投资焦点：英国退欧后或以基建刺激经济 投资人顺势操作

- 路透伦敦8月19日 - 英国基础建设基金正在触及纪录高位，投资者认为超宽松货币政策的效用正在达到极限，因而看好公投退欧后政府将会扩大基础设施支出。

公投退欧看来可能会导致建筑活动短期放缓：最新的采购经理人指数(PMI)显示建筑业的信心来到七年低位；同时一些基建项目因不确定性升高而延迟。

但该疲弱情况看来可能会增加政府刺激基建产业的可能性。英国首相特雷莎·梅(Theresa May)对运用基础建设来刺激疲弱经济的想法持开放态度。

基金经理人正以两种作法来顺势操作：其一是透过那些投资于收费道路、医院及学校的基建基金；其二是买进那些可能受惠于政府支持的建筑振兴计划的企业。

特雷莎·梅在出任首相前的演说，令投资人的兴致大增。她在演说中承诺为新基建项目发行财政部支持的债券，一改卡梅伦政府六年来的节支作法。

特雷莎·梅为了启动受退欧影响的经济，已把基建支出列为工业策略的基石。全球其他发达经济体都把英国退欧纳入重要考量因素，唯恐对其超宽松货币政策效果造成影响。

由于英国央行总裁卡尼已排除实施负利率、而英国财政大臣哈蒙德(Philip Hammond)则称他将采取一切必要措施来支撑经济，因此投资者准备好等待政府以基础建设作为一项政策工具。

退欧公投后，Whitechurch Securities高管Gavin Haynes已为客户增持全球基建基金部位一倍，减持商用房地产和欧股。

“我们认为此为全球趋势--这不仅和英国退欧有关，”他说。“传统货币政策在刺激经济方面似乎正逐渐耗尽动能。”

**从制砖厂到建筑企业不一而足**

包括III (III.L)(3IN.L)和John Laing (JLG.L) (JLIF.L)操盘的基础建设信托基金在内，基建信托基金在公投后曾触及纪录高位，之后在英国央行8月4日降息后续涨。

它们的表现与房地产投资信托基金恰成对比，由于企业放弃以伦敦做为欧洲基地，引发房价下跌的担忧，房地产投资基金已见下挫。

“对政府支持收入流的需求相当大，”Numis负责房地产与基建基金的分析师Colette Ord表示，“它们被视为高品质项目。”

不过安全是要付出代价的：投资于政府支持资产的基建信托基金，交投价格较净资产平均溢价达20%，创下记录最高水平。

对信托基金估值感到担忧的投资者，转而投入可能因建筑业回升而受益的股票，包括制砖厂和建筑商等。

Wise Investments基金经理Tony Yarrow一直在增加对此行业的持仓，包括建筑公司Kier (KIE.L)与制砖厂Ibstock (IBST.L)。

“如果我是特雷莎·梅或哈蒙德，我会说‘环境已经改变：大家可以尽量借钱，而且利率低到不行’，”他表示。

“对英国基建需求相当庞大。”

在Yarrow看来，诸如Kier等公司的部分吸引力在于，它们的很大一部分营收来自较为稳定的来源，包括高速路维修和垃圾收集。

巴克莱的分析师估计，英国需要2,150亿英镑的投资来汰换老旧的公用事业设施，并使经济摆脱对碳基燃料的依赖。

“建筑企业的估值体现了经济将陷入衰退的可能性，但若有任何形式的刺激措施出台，这样的估值看上去就非常有吸引力，”Yarrow补充道。

摩根大通称，Costain (COSG.L)最容易受经济刺激题材的作用，该公司90%的营收来自英国建筑业，紧随其后的是Atkins (ATKW.L)、Interserve (IRV.L)和Kier。该行分析师称，Balfour Beatty (BALF.L)和Carillion (CLLN.L)也可能会受到提振。

Liontrust的基金经理Stephen Bailey也一直在增持那些他认为估值被过分压低的股票。Bailey的基金是Kier的大股东之一。

“由于中央银行已经尝试了大部分办法，因此必须要非常别出新裁才行了，”他说，“我不认为降息会刺激增长，但建筑或许是提供刺激动力的一种手段。”(完)