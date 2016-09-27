英国政局动荡过后基础设施需要升级--商务大臣

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透伦敦9月27日 - 英国商务大臣Greg Clark周二表示，在经历了脱欧公投等数月的政治动荡之后，英国经济需要进行基础设施和职业教育的升级，从而实现商业稳定。
“过去一年来英国政坛的动荡已经够多了，我希望我们能恢复英国稳定且可预见的商业环境的声誉，”Clark还称。
Clark表示，他正与首相特雷莎·梅研究的一项工业战略将带来稳定，同时还可改进公路、铁路、互联网和教育方面的基础设施。(完)
(编译 王琛；审校 李春喜)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透巴黎/米兰1月13日 - 对柴油车废气排放测试的调查持续扩大，欧洲汽车制造商周五遭卷入，法国检方盯上雷诺，英国当局则要求菲亚特克莱斯勒提供资料。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。