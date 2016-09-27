英国政局动荡过后基础设施需要升级--商务大臣

路透伦敦9月27日 - 英国商务大臣Greg Clark周二表示，在经历了脱欧公投等数月的政治动荡之后，英国经济需要进行基础设施和职业教育的升级，从而实现商业稳定。

“过去一年来英国政坛的动荡已经够多了，我希望我们能恢复英国稳定且可预见的商业环境的声誉，”Clark还称。

Clark表示，他正与首相特雷莎·梅研究的一项工业战略将带来稳定，同时还可改进公路、铁路、互联网和教育方面的基础设施。(完)