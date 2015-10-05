保诚集团可能将总部迁离伦敦 以规避欧盟新规--报导

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透10月4日 - 英国星期日泰晤士报引述知情人士报导，英国保险商保诚集团(PRU.L)可能将总部从伦敦迁往亚洲，以规避欧盟的新监管规则。
欧盟偿付能力规定II(Solvency II)将于2016年1月生效，该规定要求保险商持有足够多的资本，在市况不佳的情况下也能履行对投保人的承诺。星期日泰晤士报引述分析师的话称，偿付能力规定II可能导致保诚集团的资本储备金从90亿英镑(136.6亿美元)降至30亿英镑。
报导并称，这可能促使保诚集团出售英国业务，或将英国业务拆分成独立的上市公司，并将总部迁往香港或新加坡。
保诚集团回答路透的置评请求时，表示：“我们一直在说，作为一个大型的国际性的集团，我们定期审视业务结构，以保证其处于最理想状态。偿付能力规定II将对我们不到五分之一的业务产生影响。”
英国保险业最高监管机构7月表示，将不会采用欧盟保险业新规则，因英国保险体系拥有适量的资本。(完)
(编译 杜明霞；审校 张若琪)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。