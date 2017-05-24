（更正）英国内政部长称曼彻斯特炸弹袭击者为安全机构所知 或非单独行动

特雷莎·梅就居留权释出善意 退欧谈判迈出好聚好散第一步
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
（更正：译文有误，内文第三段应为“追查各种线索”，而非“追查他们的领头人”）
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
有关当局称此名自杀式炸弹袭击者名为Salman Abedi，22岁，出生于曼彻斯特，父母为利比亚裔。
“可能不是他自己一个人干的这件事，所以情报机构和警方正在追查各种线索，以确保得到所有必要信息，...使我们保持安全，”拉德在BBC广播称。
被问及情报机构是否知道此人时，她称“安全机构知道许多人，但这不意味着他们料将把所有他们知道的人给抓起来，只是他们曾经知悉的人，我可以确定的是，在完成调查时，我们将可知道更多讯息。”(完)
(编译 王琛/于春红; 审校 艾茂林/张明钧)
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透华盛顿6月22日 - 一名美国官员周四告诉路透，朝鲜又进行了一次火箭发动机测试，美国认为这可能是朝鲜开发洲际弹道导弹计划的一部分。
路透首尔6月22日 - 韩国总统文在寅周四称，中国在抑制朝鲜核计划方面应做出更多努力，他还呼吁中国国家主席习近平“解除一切”因韩国决定部署萨德而报复韩国企业的措施。