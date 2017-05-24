（更正）英国内政部长称曼彻斯特炸弹袭击者为安全机构所知 或非单独行动

路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。

有关当局称此名自杀式炸弹袭击者名为Salman Abedi，22岁，出生于曼彻斯特，父母为利比亚裔。

“可能不是他自己一个人干的这件事，所以情报机构和警方正在追查各种线索，以确保得到所有必要信息，...使我们保持安全，”拉德在BBC广播称。

被问及情报机构是否知道此人时，她称“安全机构知道许多人，但这不意味着他们料将把所有他们知道的人给抓起来，只是他们曾经知悉的人，我可以确定的是，在完成调查时，我们将可知道更多讯息。”(完)