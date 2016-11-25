英国公司第三季继续加大投资 未受退欧影响--统计局

路透伦敦11月25日 - 英国国家统计局周五公布的数据显示，英国公司第三季继续加大投资，且增幅超过预期，因在英国6月公投退欧后，经济增长依然坚实。

统计局称，7-9月当季的商业投资较前季增加0.9%，超过路透调查分析师预估的增长0.6%。

统计局还确认英国第三季经济较前季成长0.5%，得益于出口反弹和家庭支出强劲。

尽管这比多数分析师在英国退欧后做出的预测要好得多，但更大的考验还在明年。

退欧后英镑大跌，引发通胀上扬，这将挤压英国的家庭支出，而且市场本已经担忧企业投资料将放缓。

“刚刚退欧公投后，企业投资保持得不错，不过其中多数投资决策可能是在公投之前作出的，”英国统计局统计员Darren Morgan表示。

“再加上家庭收入增长刺激消费者支出，占主要地位的服务业表现强劲，使得经济的增长速度大体与历史均值一致。”

第三季英国家庭支出增长0.7%，虽有轻微放缓，但面对英国退欧的不确定性，仍帮助推动英国经济增长。

净贸易为经济增长贡献0.7个百分点，贡献度为2014年初以来最大，因公投后英镑的大幅贬值提振了出口强劲增长。

第三季经济较上年同期增长2.3%，与初值相同。

英国预算责任办公室(OBR)在周三称，英国经济增长明年料将急速放缓到1.4%左右，低于今年的约2.1%。

7-9月的服务业产出增长0.8%，而制造业下滑0.9%，建筑业产出下降1.1%。(完)