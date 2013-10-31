英国政府考虑向外国房地产投资者征收资本利得税--报导

供应过剩今年无损黄金魅力 可能突破1400美元--行业报告

路透伦敦3月30日 - 咨询机构Metals Focus在周四公布的报告中称，尽管供应充裕，但较低的利率今年可能带动对黄金的新投资，金价或将涨至每盎司1,400美元以上。