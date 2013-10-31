英国政府考虑向外国房地产投资者征收资本利得税--报导

供应过剩今年无损黄金魅力 可能突破1400美元--行业报告
路透伦敦3月30日 - 咨询机构Metals Focus在周四公布的报告中称，尽管供应充裕，但较低的利率今年可能带动对黄金的新投资，金价或将涨至每盎司1,400美元以上。
路透伦敦10月31日 - SkyNews周四引述未具名的消息人士报导，英国考虑向外国房地产投资者征收资本利得税，以解决首都伦敦房价高涨问题。
报导称，财政部已经对这项举措进行了评估，正在等待财政大臣欧思邦的最终决定。
伦敦房价年率增幅超过10%，部分归因于海外买家的强劲需求。
财政部称，Sky News的报导属于“猜测”，并拒绝进一步置评。
英国人如果转售非主要居住的房地产获利时，需要缴纳资本利得税，税率通常为28%。但迄今为止，英国尚未向外国房地产投资者征收这一税项。(完)
(编译 杜明霞；审校 李春喜)
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