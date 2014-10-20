日本经济产业大臣料辞职 给首相安倍带来打击--媒体

路透东京10月20日 - 日本放送协会(NHK)报导称，日本经济产业大臣小渊优子周一料辞职，因其支持团队被指滥用政治资金。这将给首相安倍晋三造成打击，他正面临棘手的政治决策问题，包括是否再次上调消费税。

现年40岁的小渊优子是前首相小渊惠三的次女，长相出众，为两个孩子的母亲，是安倍晋三不到两个月前重组内阁时提拔的五名女性内阁成员之一，据说有望竞争日本首位女性首相。

作为经济产业大臣，小渊优子身担推行安倍重新启动核电站计划的任务。

NHK电视台周一称，小渊优子周一将公布对其团队资金使用情况的调查结果，并与安倍会面告知辞职决定。NHK称，安倍会同意她辞职，并开始寻找继任者。这将是安倍晋三首次面临内阁大臣辞职。

NHK周六称，小渊优子的两个政治团体在2009-2011年支出了4,300万日圆的年度剧院活动费用，2012年则没有这类支出纪录。

NHK称，另一政治资金团体在截至2012年的四年内，从小渊优子姐姐和姐夫经营的公司购买价值380万日圆商品。(完)

(编译 王丽鑫； 审校 郑茵)

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