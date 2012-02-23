英日财长呼吁降低对IMF依赖度--FT

菲律宾另一轮矿场审查将覆盖勒令关闭及暂停业务的矿场--财长
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
路透伦敦2月22日电---日本和英国财长表示,欧元区需要增强救助基金的救助能力,并继续寻找债务危机的长期解决方案,之後日本和英国才会考虑增加向IMF提供资金.
在金融时报的一篇评论文章中,英国财政大臣奥斯本和日本财务大臣安住淳表示,只有在达到严格的条件之後,他们才会为提高IMF的放贷能力贡献资金.
20国集团(G20)财长将於2月25-26日在墨西哥举行会议.而奥斯本和安住淳发表此番言论的前一天,欧元区财长批准了1,300亿欧元(1,721.3亿美元)希腊纾困方案.
"欧元区国家获得一些进展,但还需要更加努力来找到持续的解决办法.日本和英国长期以来都是IMF的支持者,而且如果某些条件得到满足,两国还准备在全球行动中发挥作用."奥斯本和安住淳写道.
他们称不会支持任何为欧元区新准备专门资金的做法,并表示(对欧元区的)任何帮助必须符合IMF的所有条件.此外,新资源应当来自广泛的IMF成员国.
"关键在於,不能以IMF的资源取代欧元区为支持其货币而作出的进一步努力.欧元区必须增加其防火墙的资源,以便让市场放心,知道其能够对任何不测作出回应."他们补充道.(完)
--编译 徐文焰;审校 戴素萍
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路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
环境和自然资源部副部长Maria Paz Luna对记者表示，“这不仅是环境和自然资源部必须考虑的选项之一，也是整个政府必须考虑的一个选项。”(完)
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