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时事要闻 | 2014年 10月 20日 星期一 08:43 BJT

日本法务大臣松岛绿因政治资金问题面临辞职--共同社

路透东京10月20日 - 据日本共同社报导，日本首相安倍晋三除了考虑将撤换经济产业大臣小渊优子外，还将撤换法务大臣松岛绿，因涉嫌滥用政治资金。

这两起辞职事件将对安倍晋三是一记双重打击，当前他正考虑是否自2015年10月起将消费税进一步上调至10%。

日本反对党民主党周五对松岛绿提起刑事指控，指控她违反选举法，向选民分发纸扇。民主党要求松岛绿辞职。日本防卫大臣江渡聪德也因为政治款项方面的问题面临反对党的质疑。(完)

(编译 李春喜; 审校 郑茵)

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