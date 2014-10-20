日本法务大臣松岛绿因政治资金问题面临辞职--共同社

韩国称美韩一致认为萨德反导系统部署正在顺利进行
总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
路透东京10月20日 - 据日本共同社报导，日本首相安倍晋三除了考虑将撤换经济产业大臣小渊优子外，还将撤换法务大臣松岛绿，因涉嫌滥用政治资金。
这两起辞职事件将对安倍晋三是一记双重打击，当前他正考虑是否自2015年10月起将消费税进一步上调至10%。
日本反对党民主党周五对松岛绿提起刑事指控，指控她违反选举法，向选民分发纸扇。民主党要求松岛绿辞职。日本防卫大臣江渡聪德也因为政治款项方面的问题面临反对党的质疑。(完)
(编译 李春喜; 审校 郑茵)
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总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
路透华盛顿4月26日 - 美国政府周三称，计划通过更严厉的国际制裁和外交压力，促使朝鲜放弃导弹及核计划，同时也仍然愿意通过协商实现这一目标。