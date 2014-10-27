日本新任经济产业大臣又陷风波 曾收外企献金但已悉数退还

路透东京10月27日 - 一位助手周一表示，日本新任经济产业大臣宫泽洋一收到了一家主要外资控股企业的献金，当时并未意识到可能触发政治资金法规，但已经悉数退回。

这是日本首相安倍晋三内阁丑闻的最新进展，也是宫泽洋一受到的又一打击。他上任不到一周，已经受到资金相关行为不当的指责。

上周，前任经济产业大臣小渊优子因政治资金丑闻辞职，而法务大臣松岛绿也在被控违反选举法后辞职，尽管她否认存在过错。

该助手称，“他(宫泽洋一)当时并未意识到”外资在该公司持有大多数股份，并表示这笔资金已经退还；这笔钱在2007-2008年收到，共计40万日元(3,700美元)。

日本法律禁止政客收受外资持股超过50%的外国个人或公司的献金。

“他在意识到怎么回事后，立即全额把钱退回...我认为这是处理此事的适当方式，”日本内阁官房长官菅义伟向记者表示，并否认此事让政府头疼。(完)

(编译 朱晓军；审校 高琦)

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