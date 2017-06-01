焦点：从备受轻视到备受瞩目 英国工党领袖柯尔宾人气渐旺

路透英国雷丁6月1日 - 许多人曾对激进社会主义者柯尔宾(Jeremy Corbyn)不屑一顾，认为他毫无希望，将带领英国工党在6月8日的大选中遭遇最惨痛的失败。不过现在柯尔宾的人气正在蒸蒸日上。

柯尔宾现年68岁，是一位和平活动家。几十年来他都只是在非主流集会、抗议等活动中发表讲话，没有多少人捧场。不过现在他貌似有了更多的听众。

在距离伦敦40英里的雷丁市郊休闲中心停车场，有一千多人在工作日抛下手头工作聚集在这里，有人甚至爬上了树，就为一睹柯尔宾风采。

“他是个普通人，我认为这能引起人们的共鸣，”绿党前选民Trish Whitham说道。她赶了大约一个小时的路来参加柯尔宾的集会--这是她头一次参加。

“人们以前抱怨他有点邋遢，所以他现在干净利落点了，但他绝不会成为镜头人物，他绝不会成为媒体想要他变成的那个样子，这也是我特别喜欢他的另一个方面。”

领导保守党的英国首相特雷莎·梅上个月宣布提前大选，当时她在民调获得高支持率，期望藉此获得压倒性胜利，媲美前首相撒切尔夫人及布莱尔分别在1983年及1997年大选的佳绩。

但根据一些民调数字，保守党的领先优势已经从超过20个百分点，降到最低只领先5个百分点，不过所有主要民调都显示保守党维持领先地位。

另一位参加柯尔宾造势活动的民众表示，他对看来像是说真话的政治人物感到很好奇。

“我听说他们要来，我也在新闻上看到他的一些活动很棒，所以我就想我应该过来看看，”28岁的保险员Jason Guy说道。他在看过柯尔宾的竞选宣言后，一周前加入工党。

“他似乎不像其他政治人物说得天花乱坠，总是重复那些口号，他似乎真的是说出肺腑之言。”

工党在2015年连续第二次输掉大选后，路线大幅左转。柯尔宾原本并不被看好，只勉强得到足够数量的提名，成为党魁候选人，但最后由他当选，领导工党走上新方向。

柯尔宾努力让工党向其社会主义根基靠拢，并回避三度当选首相的布莱尔倡议的亲商中间派纲领，导致党内出现裂痕。

然而藉由吸引成千上万热忱的年轻派新支持者，以及让那些在布莱尔时代放弃工党的强硬左派人士重新介入，这协助柯尔宾安然度过去年党内温和派发动的倒戈企图。

他主张包括重新国有化、提高公共支出、以及扩大对富人征税等等，在各阶层选民都获得良好支持，在此同时，特雷莎·梅计划要让老年人为高龄养护增加支出，让核心支持者感到不满。

“年轻选民对工党支持率大幅升高，但重点在于这些年轻选民是否会出门投票，”知名选举学家、英国民意调查委员会主席John Curtice表示。

**反建制竞选**

周三的活动是柯尔宾在英国各地带领的数十个造势活动之一，吸引数以千计的人参与，但媒体更关注的是保守党的胜选幅度有多大。

仿效美国总统特朗普的一些胜选措辞，柯尔宾及工党高层人物通过对传统媒体大加抨击，激起反建制的情绪，由此在社交媒体上获得强力支持。

一位参与选战的消息人士说，自从一个月前竞选广播规则实施以来，柯尔宾的势头就一直在增强。

“我们展示的是选战和竞选纲领背后的能量和激情，”该消息人士说，“规模一直在扩大--我们看到了了不起的事情。”

在雷丁的人群中，不仅有当地的工党活跃分子，也有工会志愿者和首次投票者。距离特雷莎·梅自己的选区不远的雷丁是保守党的坚实阵地。

“他强调了很多在社会中非常刺眼的问题--我是一位社会工作者，我每次都看到了很多实质内容--他实际上在试图做出改变，”社会工作者Eloise说，她不愿透露自己的姓氏。

“在这个国家，还有很多人在受苦，而这本来应该是第一世界发达国家。真是难以置信，这种落差，”她说道。(完)