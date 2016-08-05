英国在公投退欧后劳动力市场呈现“直线下降”--REC

消息人士称通用汽车即将宣布10亿美元在美投资计划
路透华盛顿1月16日 - 一名人士周一晚间简要介绍情况时向路透表示，通用汽车(General Motors)最早将于周二宣布向美国工厂投资约10亿美元的计划。该公司近来曾遭遇美国候任总统特朗普(Donald Trump)的批评。
路透伦敦8月5日 - 一项调查周五显示，英国劳动力市场在公投退欧后呈现“直线下降，”招聘企业上月招聘的固定岗位数目出现2009年5月以来最大降幅。
英国招聘与就业联合会(REC)发布的月报显示，7月固定岗位起薪增幅为逾三年来最低。
整体而言，这份调查进一步证明企业信心及活动在英退后大幅放缓。
“英国就业市场在7月遭遇急剧下落，固定岗位招聘数量降至2009年衰退以来最低水准，”REC执行长Kevin Green指出。“公投退欧后的经济动荡无疑为根本原因所在。”
调查显示，受不确定性影响，企业更加注重招聘短期员工。
Green称，不要根据单月数据就草率得出结论，这很重要。
“事实上，我们不知道公投结果对英国就业的长期影响如何，”Green说，并指出政治稳定和英国央行举措可能会提振就业市场信心。
英国央行周四降息至近零水准，并向市场释出数百亿英镑以缓解公投脱欧给经济造成的冲击。(完)
(编译 龚芳/杜明霞；审校 许娜/王丽鑫)
路透华盛顿1月16日 - 一名人士周一晚间简要介绍情况时向路透表示，通用汽车(General Motors)最早将于周二宣布向美国工厂投资约10亿美元的计划。该公司近来曾遭遇美国候任总统特朗普(Donald Trump)的批评。
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