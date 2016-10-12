日本富士通宣布在英国裁员1800人 称这与英国公投退欧无关

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透伦敦10月11日 - 日本电子巨头富士通(6702.T)周二宣布在英国裁员1,800人，并称这是“转型计划”的一部分，与英国公投退欧无关。
日本企业在英国6月公投前曾警告称，退欧将损及英国的就业和前景。
但富士通在声明中称，此次裁员是其欧洲、中东、印度和非洲业务实施转型计划的一部分。裁员人数相当于英国员工总数的18%。
“这些变动绝对与英国决定退出欧盟无关，”声明称，“富士通致力于英国业务，并对英国经济继续成长有信心。”(完)
(编译 杜明霞；审校 戴素萍)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。