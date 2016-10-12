日本富士通宣布在英国裁员1800人 称这与英国公投退欧无关

路透伦敦10月11日 - 日本电子巨头富士通(6702.T)周二宣布在英国裁员1,800人，并称这是“转型计划”的一部分，与英国公投退欧无关。

日本企业在英国6月公投前曾警告称，退欧将损及英国的就业和前景。

但富士通在声明中称，此次裁员是其欧洲、中东、印度和非洲业务实施转型计划的一部分。裁员人数相当于英国员工总数的18%。

“这些变动绝对与英国决定退出欧盟无关，”声明称，“富士通致力于英国业务，并对英国经济继续成长有信心。”(完)