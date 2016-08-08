7月英国消费者支出同比增1.6% 创三个月最大升幅--Visa

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透伦敦8月8日 - 信用卡公司Visa UK进行的一项调查显示，英国7月消费者支出加速，与其他表明英国消费者在6月公投脱欧之后趋于谨慎的迹象截然相反。
基于Visa信用卡和借记卡使用数据，英国7月消费者支出较上年同期增加1.6%，创下三个月来最大升幅，且高于6月的0.9%。
经季节调整后的支出增加1.1%，为1月以来的最大增幅，扭转6月下滑0.5%的跌势。
不过月度数据波动较大。Visa称，总体来看，过去三个月的数据表明，消费者花钱时依然小心谨慎。
“7月数据说明，尽管在公投后一致存在不确定性，但英国消费者支出保持良好势头，只不过增长速度要慢于过去几年，”Visa英国与爱尔兰总经理Kevin Jenkins表示。
其他研究则显示，自英国公投退欧后，英国经济一大支柱--消费支出已然下滑。
市场研究公司GfK称，7月消费者信心指数创1990年3月以来最大降幅。
此外，英国零售业者发布，7月零售销售创四年来最大降幅；不过鲜有大型零售业者表明受6月公投结果的影响很大。
英国央行上周调降对家庭消费的预估，预计2017年成长率将由今年的2.5%降至仅1%，2018年续降至0.75%，主因失业率升高。
英国央行上周亦将利率降至0.25%的纪录低位，并祭出规模可高达1,700亿英镑的刺激措施。(完)
(编译 徐文焰/龚芳; 审校 张荻/张若琪)
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