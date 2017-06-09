英国反对党工党称将寻求组建少数党政府

特雷莎·梅就居留权释出善意 退欧谈判迈出好聚好散第一步
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透伦敦6月9日 - 英国反对党工党的财政事务发言人John McDonnell周五表示，首相特雷莎·梅的保守党未能在全国大选中赢得多数之后，工党将自告奋勇领导少数党政府。
“我们将担当起报效国家的重任，组建少数党政府，其原因就是，我认为保守党不牢靠，我认为首相也不牢靠。我并不想贬低她，但我认为她是一个蹩脚的首相，”他对BBC电台表示。
McDonnell还说，工党不会与任何其他政党达成联盟协议。(完)
(编译 王颖；审校 李春喜)
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透华盛顿6月22日 - 一名美国官员周四告诉路透，朝鲜又进行了一次火箭发动机测试，美国认为这可能是朝鲜开发洲际弹道导弹计划的一部分。
路透首尔6月22日 - 韩国总统文在寅周四称，中国在抑制朝鲜核计划方面应做出更多努力，他还呼吁中国国家主席习近平“解除一切”因韩国决定部署萨德而报复韩国企业的措施。