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时事要闻 | 2017年 6月 9日 星期五 15:53 BJT

英国反对党工党称将寻求组建少数党政府

路透伦敦6月9日 - 英国反对党工党的财政事务发言人John McDonnell周五表示，首相特雷莎·梅的保守党未能在全国大选中赢得多数之后，工党将自告奋勇领导少数党政府。

“我们将担当起报效国家的重任，组建少数党政府，其原因就是，我认为保守党不牢靠，我认为首相也不牢靠。我并不想贬低她，但我认为她是一个蹩脚的首相，”他对BBC电台表示。

McDonnell还说，工党不会与任何其他政党达成联盟协议。(完)

(编译 王颖；审校 李春喜)

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