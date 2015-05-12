英国前外交大臣米利班德称不会竞选工党党魁

英国前外交大臣大卫·米利班德周一称他不会竞选工党党魁，并批评其弟弟、即将离任的工党党魁埃德·米利班德任由自己被外界视作带领工党向偏左翼大幅倒退。工党在英国大选中惨败后，埃德·米利班德已于周五宣布辞职。埃德·米利班德在2010年工党党魁竞选中击败了哥哥大卫·米利班德。大卫·米利班德2013年辞去英国议员职务，目前掌管纽约一家援助机构。路透