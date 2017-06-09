英国工党党魁柯尔宾称大选过后必须按计划展开退欧谈判

特雷莎·梅就居留权释出善意 退欧谈判迈出好聚好散第一步
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透伦敦6月9日 - 英国工党党魁柯尔宾(Jeremy Corbyn)周五表示，英国退欧谈判必须推进。之前英国首相特雷莎`梅未能在全国大选中赢得议会多数。
当被问及是否应推迟定于6月19日开始的退欧谈判时，柯尔宾对Sky News表示，“他们将必须展开谈判，因为第50条款已经被触发，当前执政的政府将必须在11天后展开退欧谈判。”
“我们的立场十分明确，我们希望英国退欧以就业为先，因此最重要的就是与欧洲的贸易协议，”他补充道。
柯尔宾称工党已赢下大选，因其席位与选票数已见上升，且工党预备领导少数派政府。(完)
(编译 王颖/王琛；审校 高琦/艾茂林)
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透华盛顿6月22日 - 一名美国官员周四告诉路透，朝鲜又进行了一次火箭发动机测试，美国认为这可能是朝鲜开发洲际弹道导弹计划的一部分。
路透首尔6月22日 - 韩国总统文在寅周四称，中国在抑制朝鲜核计划方面应做出更多努力，他还呼吁中国国家主席习近平“解除一切”因韩国决定部署萨德而报复韩国企业的措施。