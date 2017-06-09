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时事要闻 | 2017年 6月 9日 星期五 16:21 BJT

英国工党党魁柯尔宾称大选过后必须按计划展开退欧谈判

路透伦敦6月9日 - 英国工党党魁柯尔宾(Jeremy Corbyn)周五表示，英国退欧谈判必须推进。之前英国首相特雷莎`梅未能在全国大选中赢得议会多数。

当被问及是否应推迟定于6月19日开始的退欧谈判时，柯尔宾对Sky News表示，“他们将必须展开谈判，因为第50条款已经被触发，当前执政的政府将必须在11天后展开退欧谈判。”

“我们的立场十分明确，我们希望英国退欧以就业为先，因此最重要的就是与欧洲的贸易协议，”他补充道。

柯尔宾称工党已赢下大选，因其席位与选票数已见上升，且工党预备领导少数派政府。(完)

(编译 王颖/王琛；审校 高琦/艾茂林)
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