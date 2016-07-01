前伦敦市长约翰逊骤然宣布退出首相角逐

英国首相发言人称有关“硬退欧”的媒体报导纯属臆测
路透瑞士达沃斯1月16日 - 英国首相特雷莎·梅的发言人周一称，媒体有关首相将在本周演讲中宣布“硬退欧”计划的报导纯属“臆测”。
路透伦敦6月30日 - 前伦敦市长约翰逊(Boris Johnson)骤然宣布退出下任英国首相的角逐，首相大位之争陷入乱局，而此时距离他带领退欧阵营在公投中胜出还不到一周。约翰逊一度是备受看好的继任人选。
约翰逊周四的这项宣布，令满场的记者与支持者莫不惊叹，这也是自上周英国公投结果出炉、首相卡梅伦黯然辞职后，英国政坛最令人意外的事件。
这使得英国内政部大臣文翠珊(Theresa May)成为接任卡梅伦的最新热门人选，文翠珊为保守党内留欧派的坚定支持者。
文翠珊周四稍早宣布了自己的候选资格，承诺履行选民在公投中做出的退欧决定，尽管自身立场倾向留欧。
约翰逊对退欧的支持被视为公投获胜的关键，但在同为退欧阵营的英国司法大臣高文浩(Michael Gove)收回对他的支持，并自行宣布参与首相角逐后，约翰逊竞选首相的计划突然遇挫。(完)
(编译 陈宗琦；审校 杜明霞)
路透瑞士达沃斯1月16日 - 英国首相特雷莎·梅的发言人周一称，媒体有关首相将在本周演讲中宣布“硬退欧”计划的报导纯属“臆测”。
路透首尔1月16日 - 韩国总统朴槿惠密友崔顺实周一称，对2015年三星集团两家关联公司备受争议的合并计划，自己事先并不知情。
路透首尔1月16日 - 韩国特别检察官办公室周一称，三星集团领导人李在镕曾向韩国总统朴槿惠密友崔顺实总计行贿430亿韩元(3,642万美元)。