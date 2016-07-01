前伦敦市长约翰逊骤然宣布退出首相角逐

路透伦敦6月30日 - 前伦敦市长约翰逊(Boris Johnson)骤然宣布退出下任英国首相的角逐，首相大位之争陷入乱局，而此时距离他带领退欧阵营在公投中胜出还不到一周。约翰逊一度是备受看好的继任人选。

约翰逊周四的这项宣布，令满场的记者与支持者莫不惊叹，这也是自上周英国公投结果出炉、首相卡梅伦黯然辞职后，英国政坛最令人意外的事件。

这使得英国内政部大臣文翠珊(Theresa May)成为接任卡梅伦的最新热门人选，文翠珊为保守党内留欧派的坚定支持者。

文翠珊周四稍早宣布了自己的候选资格，承诺履行选民在公投中做出的退欧决定，尽管自身立场倾向留欧。

约翰逊对退欧的支持被视为公投获胜的关键，但在同为退欧阵营的英国司法大臣高文浩(Michael Gove)收回对他的支持，并自行宣布参与首相角逐后，约翰逊竞选首相的计划突然遇挫。(完)