英国当局指控三位前巴克莱员工操纵Libor

路透伦敦2月17日 - 英国严重诈骗调查局(Serious FraudOffice，SFO)周一开始对英国巴克莱(BARC.L)三位前员工提起刑事诉讼，指控他们操纵伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)。

该调查局称，其已经指控Peter Charles Johnson、Jonathan JamesMathew和Stylianos Contogoulas在2005年6月至2007年8月期间共谋欺诈。

巴克莱2012年7月支付4.5亿美元与美国和英国的监管机构达成和解。之前这些监管机构指控其操纵Libor利率，促使其董事长和首席执行官辞职，并招致对整个金融业标准和文化的批评。

到目前为止，调查主要围绕操纵日元Libor的指控进行。

巴克莱周一拒绝发表置评。

八家银行及经纪商RP Martin因被控操纵Libor和欧元银行间拆放款利率(Euribor)而支付近60亿美元罚金。

瑞银、苏格兰皇家银行(RBS.L)和荷兰合作银行因Libor操纵指控支付的和解费超过巴克莱，随着美国和英国的监管机构继续调查，预计会有更多银行要面临罚款。

SFO就Libor的调查始于2012年7月，并称其继续与英国金融市场行为监管局(FCA)和美国司法部就该案进行合作。

SFO称，这些前巴克莱员工未来将在威斯敏斯特地方法院(Westminster Magistrates)出庭。

SFO去年6月指控瑞银和花旗前交易员Tom Hayes操纵Libor，并在去年7月开始控诉RPMartin前经纪人Terry Farr和James Gilmour。

这三人12月时不认罪。对Hayes的审判料将于2015年1月开始。(完)

(编译 李爽 审校 白云)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。