英国当局指控三位前巴克莱员工操纵Libor

企业获利看俏及资金流入料支撑欧洲股市--美银美林
美银美林称，在法国总统大选第一轮投票结束后，政治风险下降，加上流入该地区的投资资金回升，这些都可能支撑股价。目前欧洲主要股指估值仍较两年前创下的最高点低约10%。
路透伦敦2月17日 - 英国严重诈骗调查局(Serious FraudOffice，SFO)周一开始对英国巴克莱(BARC.L)三位前员工提起刑事诉讼，指控他们操纵伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)。
该调查局称，其已经指控Peter Charles Johnson、Jonathan JamesMathew和Stylianos Contogoulas在2005年6月至2007年8月期间共谋欺诈。
巴克莱2012年7月支付4.5亿美元与美国和英国的监管机构达成和解。之前这些监管机构指控其操纵Libor利率，促使其董事长和首席执行官辞职，并招致对整个金融业标准和文化的批评。
到目前为止，调查主要围绕操纵日元Libor的指控进行。
巴克莱周一拒绝发表置评。
八家银行及经纪商RP Martin因被控操纵Libor和欧元银行间拆放款利率(Euribor)而支付近60亿美元罚金。
瑞银、苏格兰皇家银行(RBS.L)和荷兰合作银行因Libor操纵指控支付的和解费超过巴克莱，随着美国和英国的监管机构继续调查，预计会有更多银行要面临罚款。
SFO就Libor的调查始于2012年7月，并称其继续与英国金融市场行为监管局(FCA)和美国司法部就该案进行合作。
SFO称，这些前巴克莱员工未来将在威斯敏斯特地方法院(Westminster Magistrates)出庭。
SFO去年6月指控瑞银和花旗前交易员Tom Hayes操纵Libor，并在去年7月开始控诉RPMartin前经纪人Terry Farr和James Gilmour。
这三人12月时不认罪。对Hayes的审判料将于2015年1月开始。(完)
(编译 李爽 审校 白云)
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