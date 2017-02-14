独家：莱斯银行接近选择柏林作为英退后的欧洲总部--消息

路透伦敦2月13日 - 消息人士对路透表示，莱斯银行集团(LLOY.L)接近选择柏林作为其欧洲总部，以确保在英国退欧后还能进入欧盟市场。

消息人士称，作为英国最大的抵押贷款银行，莱斯银行正在研究举措，把其在德国首都柏林的分支转为子公司，可能在今年晚些时候为此申请执照。

莱斯银行未予置评。该行是唯一一家在其他欧盟国家没有设立子公司的英国大型零售银行，也将是第一个把柏林作为英国退欧后进入欧盟市场门户的大型银行。

其他许多欧资银行在考虑法兰克福作为首选目的地。法兰克福是德国主要的金融中心和欧洲央行所在地。

莱斯银行一直在研究如何留住其欧盟客户，并保留欧洲支付系统的准入。目前该行几乎所有资产都在英国。

英国首相特雷莎·梅在1月的讲话中确认，英国将退出欧洲单一市场，未来数月银行业者料针对英国退欧宣布更多具体的应对计划。(完)