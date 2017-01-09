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国际财经 | 2017年 1月 9日 星期一 16:04 BJT

英国政府进一步出售1%莱斯银行集团股权 卸下最大股东地位

路透伦敦1月9日 - 英国政府已经将莱斯银行集团(LLOY.L)的持股降至不到6%，试图在今年让这家银行完全回归民营。

管理政府持有该行股权的英国金融投资公司(UKFI)在2016年10月恢复出售股权，此前近一年时间因为市场动荡而暂停售股。

莱斯银行集团周一发布声明稿指出，政府已经持股比重进一步降低1个百分点至5.95%，意味着政府已不再是该行的最大股东。

2007-09年金融危机期间，莱斯银行获得了205亿英镑(249.9亿美元)的纳税人资金救助，从而令政府持股比例达到43%。

莱斯银行在声明中称，英国财政部目前回收了逾180亿英镑。

“今日宣布英国政府不再是我们的最大股东，是莱斯银行回归全面民营所有、按利润归还纳税人资金的一个重要里程碑，”莱斯银行集团执行长Antonio Horta-Osorio称。(完)

(编译 张明钧/侯雪苹；审校 于春红/艾茂林)

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