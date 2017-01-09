英国政府进一步出售1%莱斯银行集团股权 卸下最大股东地位

油价小跌 因美国汽油库存降幅小于预期
路透纽约5月24日 - 油价周三小幅回落，因投资人对美国汽油库存降幅小于预期作出反应，市场在静待石油输出国组织(OPEC)同其他石油出口国在维也纳讨论是否延长减产协议的结果。
路透伦敦1月9日 - 英国政府已经将莱斯银行集团(LLOY.L)的持股降至不到6%，试图在今年让这家银行完全回归民营。
管理政府持有该行股权的英国金融投资公司(UKFI)在2016年10月恢复出售股权，此前近一年时间因为市场动荡而暂停售股。
莱斯银行集团周一发布声明稿指出，政府已经持股比重进一步降低1个百分点至5.95%，意味着政府已不再是该行的最大股东。
2007-09年金融危机期间，莱斯银行获得了205亿英镑(249.9亿美元)的纳税人资金救助，从而令政府持股比例达到43%。
莱斯银行在声明中称，英国财政部目前回收了逾180亿英镑。
“今日宣布英国政府不再是我们的最大股东，是莱斯银行回归全面民营所有、按利润归还纳税人资金的一个重要里程碑，”莱斯银行集团执行长Antonio Horta-Osorio称。(完)
(编译 张明钧/侯雪苹；审校 于春红/艾茂林)
路透纽约5月24日 - 油价周三小幅回落，因投资人对美国汽油库存降幅小于预期作出反应，市场在静待石油输出国组织(OPEC)同其他石油出口国在维也纳讨论是否延长减产协议的结果。
路透纽约/伦敦5月24日 - 黄金周三上涨，因美元下滑，且美国联邦 储备委员会(FED/美联储)发布的最新一次政策会议记录暗示，联储对加息 保持谨慎。 黄金对利率上升反应非常敏感，利率上升将增加持有非孳息黄金的机 会成本，提振美元，而黄金是以美元计价。 1850 GMT，现货金报每盎司1,256.02美元，较周二上涨0.42% ，当日金价在连升两日后回落0.7%。 美国6月期金收跌0.2%，报每盎司1,253.1美元。 美联储发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息， 直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 美国联邦基金利率期货走势暗示，交易商预期美国6月升息的机率为8 3%，预料美联储今年将再升息两次的机率为46%。 “黄金基本上无甚变动，在美联储会议记录后最初急升的势态消散， 因美
路透伦敦5月24日 - 欧洲股市周三勉力小涨，银行股和大型油股走强，抵消了矿业股和汽车股下挫带来的影响。一周多以来，欧洲股市一直困在21个月高位略下方。