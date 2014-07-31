英国上诉法院拒绝立即裁定LME和俄铝官司 仓储改革需再等数月

路透伦敦7月30日 - 伦敦金属交易所(LME)试图通过新规来减少仓库积压的努力可能还得推迟数月。此前，法官拒绝立即裁决一桩暂缓LME改革的官司。

三位法官组成的英国上诉法院小组周三宣布，在推翻或是维持3月一项裁决的问题上“保留判决”。3月的裁决对俄罗斯铝业联合公司(UC RUSAL)(0486.HK)有利。

该案的原始裁决暂停了LME对全球仓储网络的关键改革，因为法院认为咨询程序“不公平和不合法”。

俄铝法律团队的首席律师Monica Carss-Frisks表示，在法院夏休前不太可能做出判决。

“可能要等到10月初，”她向路透表示。(完)

(编译 朱晓军；审校 李婷仪)

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