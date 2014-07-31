英国上诉法院拒绝立即裁定LME和俄铝官司 仓储改革需再等数月

未受政治不确定性影响 第一季表现应很好--Ifo经济学家
路透柏林4月24日 - 德国智库Ifo经济学家沃拉博(Klaus Wohlrabe)周一对路透说，德国经济未受全球政治不确定性影响，第一季表现应该很好。
路透伦敦7月30日 - 伦敦金属交易所(LME)试图通过新规来减少仓库积压的努力可能还得推迟数月。此前，法官拒绝立即裁决一桩暂缓LME改革的官司。
三位法官组成的英国上诉法院小组周三宣布，在推翻或是维持3月一项裁决的问题上“保留判决”。3月的裁决对俄罗斯铝业联合公司(UC RUSAL)(0486.HK)有利。
该案的原始裁决暂停了LME对全球仓储网络的关键改革，因为法院认为咨询程序“不公平和不合法”。
俄铝法律团队的首席律师Monica Carss-Frisks表示，在法院夏休前不太可能做出判决。
“可能要等到10月初，”她向路透表示。(完)
(编译 朱晓军；审校 李婷仪)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透柏林4月24日 - 德国智库Ifo经济学家沃拉博(Klaus Wohlrabe)周一对路透说，德国经济未受全球政治不确定性影响，第一季表现应该很好。
路透悉尼4月24日 - 欧元周一一度高见五个月高点，市场青睐的法国总统候选人马克龙赢得首轮投票，降低了市场面临英国退欧式冲击的风险，同时市场纷纷解除避险交易。
路透新加坡4月21日 - 熟悉情况的消息人士称，新加坡电信公司M1 Ltd的三大股东已与中国移动和全球私募股权公司等潜在买家接触，拟出售持股，这些大股东的股份加总起来达到M1的61%股权。