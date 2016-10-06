英国财政大臣称伦敦金融中心的地位不会因退欧而改变

路透伦敦10月6日 - 英国财政大臣哈蒙德(Philip Hammond)周四计划安抚一些美国的大型银行，使其相信即便英国退欧，但伦敦仍是全球主要金融中心。这是哈蒙德7月上任以来首次到访华尔街。

巴黎、法兰克福、阿姆斯特丹和都柏林都在推销自己，吸引金融企业离开英国入驻。上周公布一项调查显示，随着英国退欧的影响显现，伦敦的金融中心地位可能面临威胁。

哈蒙德将表示，英国将继续欢迎全球的优秀人才。就在24个小时前，英国内政大臣称，政府希望“赶走”那些在聘雇英国员工方面做得不够的公司。

“英国最大的优势之一就是有能力提供并集合全球金融服务业需要的所有服务，”哈蒙德将在纽约对银行家表示。

“这并未因公投退欧的结果而发生变化，我将竭尽全力确保伦敦金融城保住其全球主要金融中心的地位，”哈蒙德将表示。

哈蒙德的办公室称，他计划与花旗(C.N)、纽约梅隆银行(BK.N)、摩根士丹利(MS.N)和高盛(GS.N)的银行家举行会谈。这几家银行以及其他金融服务机构在英国的雇员人数总计超过2.5万人。(完)