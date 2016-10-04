英国脱欧后伦敦金融业就业岗位可能减少--花旗英国主管

路透伯明翰10月3日 - 美国花旗银行的英国业务主管James Bardrick周一表示，在英国退出欧盟后，伦敦金融行业的岗位将转移到其他欧盟国家，无论英国将就进入欧盟金融服务业市场达成何种协议。

Bardrick称，即便英国能够谈下来此类权利，银行仍可能重新评估在英国的运营情况。花旗在英国有9,000名雇员。

“他们基于风险管理考量，可能希望业务模式更加均衡，因为形势有可能、也的确在发生变化，”他表示。

“在英国已不是欧盟国家时，(金融业者)就不太可能还把服务于整个欧洲地区的业务高度集中地设在英国。”

“如果英国没有获得全面进入欧盟市场的资格，那么根据欧盟规定，设在伦敦的金融机构就不能在欧洲从事某些活动，”他说。(完)