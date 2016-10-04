英国脱欧后伦敦金融业就业岗位可能减少--花旗英国主管

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透伯明翰10月3日 - 美国花旗银行的英国业务主管James Bardrick周一表示，在英国退出欧盟后，伦敦金融行业的岗位将转移到其他欧盟国家，无论英国将就进入欧盟金融服务业市场达成何种协议。
Bardrick称，即便英国能够谈下来此类权利，银行仍可能重新评估在英国的运营情况。花旗在英国有9,000名雇员。
“他们基于风险管理考量，可能希望业务模式更加均衡，因为形势有可能、也的确在发生变化，”他表示。
“在英国已不是欧盟国家时，(金融业者)就不太可能还把服务于整个欧洲地区的业务高度集中地设在英国。”
“如果英国没有获得全面进入欧盟市场的资格，那么根据欧盟规定，设在伦敦的金融机构就不能在欧洲从事某些活动，”他说。(完)
(编译 徐文焰；审校 龚芳)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
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