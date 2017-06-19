伦敦北部清真寺附近厢型车撞上行人 一人死亡10人受伤--警方

路透伦敦6月19日 - 英国警方称，一辆厢型车周一在北伦敦一座清真寺附近与行人相撞，造成一人身亡、10人受伤。警方称反恐部门正在对这一事件进行调查。

“一人当场被宣告死亡，”伦敦警察厅在声明中称。

警方称有八人被送往三家不同的医院，另有两人受轻伤在现场接受了救治。

48岁的厢型车司机被民众当场制服，之后被警方逮捕，此人已被送往医院接受精神状况评估。(完)