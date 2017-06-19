伦敦北部清真寺附近厢型车撞上行人 一人死亡10人受伤--警方

特雷莎·梅就居留权释出善意 退欧谈判迈出好聚好散第一步
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透伦敦6月19日 - 英国警方称，一辆厢型车周一在北伦敦一座清真寺附近与行人相撞，造成一人身亡、10人受伤。警方称反恐部门正在对这一事件进行调查。
“一人当场被宣告死亡，”伦敦警察厅在声明中称。
警方称有八人被送往三家不同的医院，另有两人受轻伤在现场接受了救治。
48岁的厢型车司机被民众当场制服，之后被警方逮捕，此人已被送往医院接受精神状况评估。(完)
(编译 王琛; 审校 李春喜)
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透华盛顿6月22日 - 一名美国官员周四告诉路透，朝鲜又进行了一次火箭发动机测试，美国认为这可能是朝鲜开发洲际弹道导弹计划的一部分。
路透首尔6月22日 - 韩国总统文在寅周四称，中国在抑制朝鲜核计划方面应做出更多努力，他还呼吁中国国家主席习近平“解除一切”因韩国决定部署萨德而报复韩国企业的措施。