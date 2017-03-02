特雷莎·梅退欧计划遭遇阻力 上议院投票要求提出修正案

路透伦敦3月1日 - 英国首相特雷莎·梅(Theresa May)周三在上议院遭遇挫败，上议院投票要求政府变更退欧计划，表示唯有特雷莎·梅承诺保障欧盟公民的权利，方能启动退欧谈判。

这对特雷莎·梅而言是一大挫折，她原本希望退欧法案能够在不必变更的情况下获得批准，这将使得特雷莎·梅正式启动退欧进程的最早日期推迟至3月13日左右。

不过这并未影响她在3月底前展开协商的计划，政府消息来源表示，特雷莎·梅将于向下议院呈交变更事项时努力扭转败局，她所属的政党在下议院占据多数。

上议院以358对256票决定对欧盟(退出通知)法案提出修正案。

这项变更要求政府在根据里斯本条款第50条定义启动退欧流程的三个月内，就目前定居英国的欧盟公民的保障方式公布提案，其中包括这些公民的居留权。

上议院周三的举措是由反对党工党与自由民主党所策动。

“工党认为不应把欧盟公民当成英国退欧谈判的筹码，”工党的退欧发言人Keir Starmer表示。

“这个问题必须在启动退欧谈判前解决，此一共识已逐渐形成，而且目前首相立场渐趋孤立。”(完)