特雷莎·梅退欧计划遭遇阻力 上议院投票要求提出修正案

曼彻斯特遭袭击后 法国政府宣布延长警察非常时期特殊权力
路透巴黎5月24日 - 法国政府周三召开安全会议之后，总统马克龙宣布，2015年开始实施的警察非常时期权力将延长至11月1日。赋予警察特殊权力是为了对抗恐怖袭击的威胁。
路透伦敦3月1日 - 英国首相特雷莎·梅(Theresa May)周三在上议院遭遇挫败，上议院投票要求政府变更退欧计划，表示唯有特雷莎·梅承诺保障欧盟公民的权利，方能启动退欧谈判。
这对特雷莎·梅而言是一大挫折，她原本希望退欧法案能够在不必变更的情况下获得批准，这将使得特雷莎·梅正式启动退欧进程的最早日期推迟至3月13日左右。
不过这并未影响她在3月底前展开协商的计划，政府消息来源表示，特雷莎·梅将于向下议院呈交变更事项时努力扭转败局，她所属的政党在下议院占据多数。
上议院以358对256票决定对欧盟(退出通知)法案提出修正案。
这项变更要求政府在根据里斯本条款第50条定义启动退欧流程的三个月内，就目前定居英国的欧盟公民的保障方式公布提案，其中包括这些公民的居留权。
上议院周三的举措是由反对党工党与自由民主党所策动。
“工党认为不应把欧盟公民当成英国退欧谈判的筹码，”工党的退欧发言人Keir Starmer表示。
“这个问题必须在启动退欧谈判前解决，此一共识已逐渐形成，而且目前首相立场渐趋孤立。”(完)
(编译 陈宗琦；审校 杜明霞)
路透巴黎5月24日 - 法国政府周三召开安全会议之后，总统马克龙宣布，2015年开始实施的警察非常时期权力将延长至11月1日。赋予警察特殊权力是为了对抗恐怖袭击的威胁。
路透台北5月24日 - 台湾司法院的大法官周三针对同性婚姻做出释宪案指出，台湾现行未保护同性婚姻的民法有关规定属于违宪。有关机关应于解释公布日起两年内，进行相关法律之修正或制定。
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。