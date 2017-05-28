英国袭击威胁级别下调至严峻 警方逐步接近炸弹客背后网络

特雷莎·梅就居留权释出善意 退欧谈判迈出好聚好散第一步
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透伦敦5月27日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周六表示，警方对曼彻斯特演唱会自杀式炸弹袭击的调查已经取得明显进展，英国情报专家认为短期内不会再度发生袭击事件。
警方又逮捕了两名与曼彻斯特爆炸案有关联的男子，逐步逼近自杀炸弹客Salman Abedi背后的可疑网络。警方表示，对Abedi如何装备炸弹有了更深入了解。
他们发布了一张Abedi在周一晚间爆炸案发生前被拍到的照片，称认为他是在市中心一座公寓内组装的炸弹。
特雷莎·梅表示，最新进展意味着英国联合反恐分析中心(JTAC)已经决定，应该把安全威胁等级从最高级“紧急”下调至“严峻”。JTAC是一家独立机构，负责设定威胁级别。
“过去24小时，警方已经采取了大量行动，现在共拘捕了11人，”特雷莎·梅称。
“公众应该清楚这意味着什么。威胁等级‘严峻’意味着发生袭击的可能性很高。英国应该继续保持警惕。”(完)
(编译 王兴亚；审校 艾茂林)
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透华盛顿6月22日 - 一名美国官员周四告诉路透，朝鲜又进行了一次火箭发动机测试，美国认为这可能是朝鲜开发洲际弹道导弹计划的一部分。
路透首尔6月22日 - 韩国总统文在寅周四称，中国在抑制朝鲜核计划方面应做出更多努力，他还呼吁中国国家主席习近平“解除一切”因韩国决定部署萨德而报复韩国企业的措施。