英国袭击威胁级别下调至严峻 警方逐步接近炸弹客背后网络

路透伦敦5月27日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周六表示，警方对曼彻斯特演唱会自杀式炸弹袭击的调查已经取得明显进展，英国情报专家认为短期内不会再度发生袭击事件。

警方又逮捕了两名与曼彻斯特爆炸案有关联的男子，逐步逼近自杀炸弹客Salman Abedi背后的可疑网络。警方表示，对Abedi如何装备炸弹有了更深入了解。

他们发布了一张Abedi在周一晚间爆炸案发生前被拍到的照片，称认为他是在市中心一座公寓内组装的炸弹。

特雷莎·梅表示，最新进展意味着英国联合反恐分析中心(JTAC)已经决定，应该把安全威胁等级从最高级“紧急”下调至“严峻”。JTAC是一家独立机构，负责设定威胁级别。

“过去24小时，警方已经采取了大量行动，现在共拘捕了11人，”特雷莎·梅称。

“公众应该清楚这意味着什么。威胁等级‘严峻’意味着发生袭击的可能性很高。英国应该继续保持警惕。”(完)