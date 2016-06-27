退欧后英国企业合并将面临更多成本和监管障碍

路透布鲁塞尔6月24日 - 竞争问题专家称，英国退出欧盟后，那些计划与欧盟国家同行合并的英国企业将面临更高的法务成本和监管障碍，因为他们得要应对两大反垄断监管机构。

另一方面，不再受严格的欧盟国家援助规定限制的英国，将能随心所欲地去支持那些陷入困境的公司，比如钢铁制造商。

在当前体制下，英国竞争规定是在欧盟法律基础上制定的，英国国内法庭的决定和裁决必须符合卢森堡的欧盟最高法庭的原则和判决。

律所White & Case的合伙人Assimakis Komninos说，英国周四投票决定退欧，将打乱这种安排。

“如果达到欧盟的合并监管标准，合并交易将会知会欧盟，也可能同时知会英国监管当局。这将意味着重复劳动，当然会给企业增加更多成本。”他说。

律所Bird & Bird的律师Peter Willis和Richard Eccles在给客户的报告中写道，平行审查甚至会导致一家监管机构批准通过，但另一家却反对的情形，或者要求企业做出不同的让步；但他们也补充指出，这种可能性很小。

至于对陷入麻烦的企业伸出援手方面，英国在退欧后，无须再担心遭受欧盟的牵制，因为英国将可免于欧盟成员国政府援助企业的严格规范。

“英国将不再适用欧盟成员国的援助规定，英国政府将必须决定是否以一套国家协助管控的国内系统取而代之，或者不采取任何作为。若是后者，那么英国将重新获得某种程度的经济主权，”Komninos表示。

反对欧盟的英国独立党紧咬威尔斯一家钢铁厂或将倒闭的可能性表示，欧盟对政府伸出援手的限制阻止了政府介入。

Gibson Dunn的David Wood表示，另一方面对欧盟企业来说，如果英国退欧促使欧盟重新思考政策，那将意味着未来监管力道或将减轻。

“对于未来欧盟监管着墨程度的多寡，也会产生寒蝉效应，”他表示。

“欧盟执委会的监管程度可能会少很多，因为监管的意愿会有所下降，欧盟监管的影响也会减弱，因其不再适用于英国。”

不过Komninos表示，长期而言英国退欧搞不好会导致出现更严苛的欧盟竞争法规。(完)