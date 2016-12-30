焦点：英国成功躲开公投后的并购活动骤减 外资趁低汇价抢购英企

2016年·1月21日，图为欧元、港元、美元、日元、英镑和人民币纸币。 REUTERS/Jason Lee

路透伦敦12月29日 - 汤森路透数据显示，英国在令人震惊的退欧公投后成功避开了并购交易活动崩塌，因外国公司搭乘英镑兑美元汇率狂贬的东风，争相买入英国企业。

英国2016年并购交易金额总计1,775亿美元，远比不上2015年创纪录的3,948亿美元，但也符合较长期的五年趋势。2015年全球最大的三宗并购案有两宗花落英国，助其写下亮丽表现。

在截至2015年初的五年内，年平均并购交易金额为1,393亿美元。英国还保住了全球第三大并购交易市场地位，仅次于美国和中国。

在整体交易金额背后有另一股明显的趋势，那就是怀揣美元的外资--比如默多克(默多克)旗下的21世纪福斯(福克斯)--积极寻找划算买卖，而英国本土交易急剧减少。

“英国公投退欧事件绝对不应当被耸人听闻的视作英国并购业面临的末日浩劫，特别是英退令英镑如此大幅的贬值，这已经明显促进了海外买家对英国资产的购买兴趣。”律所Baker & McKenzie的驻伦敦并购业务合伙人Tim Gee对路透表示。

“2016年很多并购活动都倾向于是外国买家发起，而英国公司对英国公司的收购则减少了，”Gee说道，“整体并购活动水平并未因英退而受到真正的冲击，但发起并购活动的买方确实发生了转换。2016年的并购额非常接近于历史趋势水平。”

2016年海外企业入境收购英国企业的交易总额为1,437亿美元，低于2015年，但高于截至2015年的过去五年均值859亿美元。英国境内的企业并购交易额为337亿美元，低于过去五年均值534亿美元。

2016年总计只有1,355宗英国国内企业并购案，根据汤森路透数据，这是近二十年以来的最低水平。

2015年是涉及英国上市公司的并购交易创下纪录的一年，这要归功于一系列超大型交易的达成，比如百威英博(Anheuser-Busch InBev) (ABI.BR)以1,1103亿美元收购SABMiller，以及皇家荷兰/壳牌石油集团 (RDSa.L)以53亿美元收购BG集团。

**英国退欧“世界末日”？**

6月23日英国退欧公投让许多投资者和企业高管意外，令英国出现第二次世界大战以来最严重的政治及金融动荡，英镑兑美元创下史上最大单日跌幅。

公投当日，英镑兑美元报在1.50美元上方，但目前还不到1.23美元，10月时一度跌破1.15。

尽管反对退欧的人士警告称，如果选民投票选择退欧，那么英国经济将停滞，投资将止步，但公投以来的经济数据显示，英国经济显示出韧性。

特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)成为首相仅一周后，软银(9984.T)社长孙正义就宣布以320亿美元收购英国芯片设计企业安谋(ARM Holdings)。

“我是对退欧后的英国进行大举押注的第一批人之一，”孙正义当时在伦敦对记者称。“说说虽然简单，但我践行了这句话，...这是我的大押注。”孙正义在《富比士(福布斯) 》杂志中排名日本第二富豪。

今年第二大交易是传媒大亨默多克达成的：其以146亿美元收购了欧洲付费电视公司Sky (SKYB.L)。

熟知内情的消息人士对路透表示，退欧公投结果导致英镑兑美元贬值、Sky股价重挫后，默多克旗下的21世纪福斯(福克斯)突袭而至。

“目前为止，围绕英退及其对我们经济潜在冲击最坏的预测并未实现，”巴克莱英国并购联席主管Derek Shakespeare对路透表示，“由于英镑贬值，英国企业也随之便宜了10-20%。”

“不过魔鬼藏在细节中：我们还要过几年才能厘清英国与欧盟贸易关系的样貌。因此在看待英国并购交易时，会带着某种程度的谨慎心态。”

**退欧影响不容小觑**

汤森路透数据显示，称霸全球并购领域的高盛公司(GS.N)也是英国并购的王者，其次是摩根大通(JPM.N)以及上升至第三位的Lazard (LAZ.N)，接着是德意志银行、瑞银、Centerview Partners LLC及摩根士丹利(Morgan Stanley) (MS.N)。

“2016上半年乃至于整个夏季，英国退欧这类地缘政治事件已令企业执行长们对并购的信心受挫，”高盛全球并购联席主管Gilberto Pozzi表示。

“目前可以看到并购活动有所反弹，不过董事会在检视并购交易契机与利弊时的态度仍相当谨慎，”Pozzi表示。

巴克莱的Shakespeare称，许多私募股权基金近期纷纷出脱资产，在高位套现，以提高融资能力。

那么，2017年会发生什么呢？

Baker & McKenzie的Gee称，金融机构、基本材料、资源和大宗商品领域中的并购活动料将处于低水平，并购热点领域将包括科技、创新和医疗保健领域。

“明年的表现会较今年略胜一筹，整体交易额规模料将增长，”Gee称。“到底能袖手旁多久，这是有限度的。”

英国首相特雷莎·梅已经承诺，会在2017年3月底前启动退欧正式谈判。特雷莎·梅曾多次提到软银收购ARM的交易，作为投资者对英国充满信心的证据。

但对于她将寻求谈判什么样的协议，特雷莎·梅没有提供详情。

“面对围绕退欧的不确定性，流入英国的投资减少，而且这种不确定性会持续进入明年，”摩根大通英国并购主管Dwayne Lysaght称。

“也就是说，我认为不确定性正在演变成新常态，达成交易的基本面因素依然保持不变。”(完)