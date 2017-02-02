英国利洁时将以167亿美元收购美赞臣 谈判已进入深入阶段

路透2月1日 - 英国消费品生产商利洁时(Reckitt Benckiser Group Plc)(RB.L)表示，将以167亿美元收购婴儿奶粉生产商美赞臣(MJN.N)，谈判已经进入深入阶段。此举将把利洁时带向一个新的方向，并强化该公司在亚洲的业务。

利洁时周三晚间表示，以每股90美元收购美赞臣股票，这较周三该公司的收盘价溢价29.5%。

美赞臣股价在盘后交易中跳涨22%。此前，早有传言称美赞臣是达能(DANO.PA)的收购目标。

美赞臣主要生产婴儿配方奶粉。自2009年该公司从制药公司百时美施贵宝(必治妥施贵宝，Bristol-Myers Squibb)独立出来以后，一直被视为一个有吸引力的收购目标，这一定程度上是因为该公司业务覆盖了拉美和亚洲等广大地区。

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富国银行分析师称，利洁时的拟议报价是美赞臣2017年预估未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)的17倍，不及2012年雀巢(NESN.S)支付给惠氏(Wyeth)的20倍以及2007年达能(Danone)付给Numico的22倍。

不过富国银行也指出，这一溢价与其他近期消费必需品交易相符，而且鉴于中国监管变动及价格促销情况，溢价程度也是适当的。

利洁时称，预计会通过现金及债务为该拟议交易融资。

消息人士曾在2014年告诉路透，达能曾有意收购，但在去年底改为收购WhiteWave WWAV.N。(完)