英国利洁时将以167亿美元收购美赞臣 谈判已进入深入阶段

亚洲股市触及两年高位 此前美联储暗示将缓慢收紧政策
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透2月1日 - 英国消费品生产商利洁时(Reckitt Benckiser Group Plc)(RB.L)表示，将以167亿美元收购婴儿奶粉生产商美赞臣(MJN.N)，谈判已经进入深入阶段。此举将把利洁时带向一个新的方向，并强化该公司在亚洲的业务。
利洁时周三晚间表示，以每股90美元收购美赞臣股票，这较周三该公司的收盘价溢价29.5%。
美赞臣股价在盘后交易中跳涨22%。此前，早有传言称美赞臣是达能(DANO.PA)的收购目标。
美赞臣主要生产婴儿配方奶粉。自2009年该公司从制药公司百时美施贵宝(必治妥施贵宝，Bristol-Myers Squibb)独立出来以后，一直被视为一个有吸引力的收购目标，这一定程度上是因为该公司业务覆盖了拉美和亚洲等广大地区。
+
富国银行分析师称，利洁时的拟议报价是美赞臣2017年预估未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)的17倍，不及2012年雀巢(NESN.S)支付给惠氏(Wyeth)的20倍以及2007年达能(Danone)付给Numico的22倍。
不过富国银行也指出，这一溢价与其他近期消费必需品交易相符，而且鉴于中国监管变动及价格促销情况，溢价程度也是适当的。
利洁时称，预计会通过现金及债务为该拟议交易融资。
消息人士曾在2014年告诉路透，达能曾有意收购，但在去年底改为收购WhiteWave WWAV.N。(完)
(编译 李春喜/刘秀红；审校 张明钧/高琦)
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”