焦点：英国利洁时欲以167亿美元收购美赞臣 股价双双上涨

路透2月2日 - 英国消费品生产商利洁时(Reckitt Benckiser Group Plc)(RB.L)希望以167亿美元收购美赞臣(MJN.N)，谈判已经进展到深入阶段。利洁时通过这宗交易将进入婴儿配方奶粉市场，并增强其在欧洲以外的业务。

利洁时周三晚间表示，正在讨论每股90美元的现金报价。这较美赞臣股票周三收盘溢价29.5%。该公司旗下的知名品牌有：Lysol清洁用品、杜蕾斯(Durex)安全套、诺洛芬(Nurofen)止痛片和爽健(Scholl)足部护理产品等。

美赞臣股价周四在纽约市场盘后跳涨24%至86.39美元。利洁时股价在伦敦市场上涨4%至71.02英镑。投资者看好该交易提升获利潜力，尽管对于价格以及未来应对雀巢(Nestle)(NESN.S)和达能(DANO.PA)等对手的策略存在疑问。

“股价上涨，是因为考虑中的这宗交易可能明显提高EPS(每股获利)，”Kames Capital的投资经理Philip Haworth表示。Kames Capital持有利洁时股票。

“单是那样还不表示这是一笔好交易，但利洁时管理层还赢得了善意推断及向股东解释战略利益的权利。”

年初以来，已有一连串涉及英国企业的交易。在英国公投退欧后，英国业者正考虑着各种选项。

利洁时表示，“相关各方现正进行尽职调查和合约磋商。”该公司表示适当时候将有进一步宣布。

美赞臣也证实了这场谈判。该公司2009年从制药公司百时美施贵宝(必治妥施贵宝，Bristol-Myers Squibb)分拆出来，目前是全球第二大婴儿配方奶粉生产商。

由于在中国、拉美和美国拥有大量业务，美赞臣一直被视为可能被收购标的目标。中国和拉美均是人口快速增长的地区。

RBC Capital Markets的分析师认为，由于双方的产品并无重叠部分，所以反垄断审查方面不会有什么问题。

富国银行的分析师表示，收购报价是美赞臣2017年预估每股未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)的17倍。

雀巢2012年收购惠氏(Wyeth)婴儿配方业务的价格是20倍，达能2007年收购Numico的价格相当于22倍。

尽管如此，分析师认为，利洁时报价的溢价与最近消费必需品领域的一些并购交易相符，而且考虑到中国监管变化和价格促销，这个溢价也是适当的。(完)