焦点：英国曼彻斯特惊魂夜！ 演唱会爆炸令至少19人丧生

路透英国曼彻斯特5月23日 - 周一晚上美国歌手Ariana Grande在英国曼彻斯特的演唱会在结束时发生爆炸，造成至少19人死亡，约50人受伤。两名美国官员表示，爆炸案疑似自杀炸弹客所为。

英国首相特雷莎·梅表示，这起爆炸案将被当做恐怖主义袭击处理，这是2005年7月以来针对英国的最致命的武装袭击。2005年7月份，四名英国穆斯林分子在英国公共交通系统制造了自杀式爆炸案，令52人丧生。

在当地时间晚上10:35(2135 GMT)后不久，警方就对有关演唱会场馆发生爆炸案的报道予以回应。该场馆可容纳21,000人，在场观众中有不少儿童。

参加演唱会的一名目击者称，她在离开场馆时感到一股巨大的冲击力，而后听到尖叫，很多人蜂拥逃离该建筑。

推特上的一段视频显示，场内的歌迷在尖叫奔跑，其中许多人是年轻人。数十名父母疯狂地寻找他们的孩子，在社交媒体上贴出照片、请求提供消息。

“我们当时正在往外走，到门口时发生了巨大的爆炸，尖叫声一片，”观看演唱会的Catherine Macfarlane对路透称。

“是巨大的爆炸--胸口都能感受到。现场一片混乱，大家奔跑尖叫，只是想出去。”

Ariana Grande的发言人称，Ariana Grande“无恙”。

现在距离英国提前选举还有两周半的时间。首相特雷莎·梅说，她向遇难者及其家人表示哀悼。

“警方把爆炸案当做可怕的恐怖袭击来处理，我们正努力确认全部细节，”她在声明中称，“我们向遇难者和他们的家人表示哀悼。”

**自杀炸弹客?**

目前还没有人声称对这起爆炸案负责。但美国官员认为，这起爆炸案与2015年11月伊斯兰武装分子在巴黎Bataclan音乐厅及其它场所进行的连环袭击有相似性。当时的袭击造成大约130人丧生。

两名匿名的美国官员称，初步迹象显示曼彻斯特演唱会爆炸案疑似自杀炸弹客所为。

“地点的选择、时间还有袭击方式，均表明这是恐怖主义，”一位同样要求匿名的美国反恐官员称。

英国的警戒水平处于第二高水平“严峻”，意味着很有可能遭武装分子袭击。

英国反恐警察曾表示，平均每天都有一起与疑似恐怖主义相关的抓捕。

曼彻斯特体育馆(Manchester Arena)是欧洲最大的室内体育场，1995年投入使用，经常举办各种演出和体育赛事。

来自曼彻斯特以东约40英里West Dalton的48岁女性Paula Robinson说，她感觉到爆炸时，正和丈夫在体育馆旁的火车站，她看到许多十几岁的女孩子尖叫着逃出体育馆。

“我们跑开来。”Robinson告诉路透。“几乎就在爆炸后几秒钟。我带着那些十几岁孩子一起跑。”

Robinson带着许多女孩到附近的Holiday Inn Express酒店，并通过推特将电话号码告知这些孩子心急如焚的父母们，告诉他们在那里和她会合。她表示，用推特发了电话号码后，她的电话铃声就没断过。(完)