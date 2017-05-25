英国军方和警察抵达曼彻斯特一所大学 此前接到该大学报案

特雷莎·梅就居留权释出善意 退欧谈判迈出好聚好散第一步
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透伦敦5月25日 - 英国警方称，英国军队拆弹专家和警察已抵达曼彻斯特的一所大学。
目前还不清楚他们为何前往该处。
“警方对特拉福德一所大学的报案做出回应，”大曼彻斯特警察局发布公告称，“警员们出警，我们正在评估形势。”
特拉福德是大曼彻斯特辖下的一个自治市。(完)
(编译 汪红英；审校 高琦)
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透华盛顿6月22日 - 一名美国官员周四告诉路透，朝鲜又进行了一次火箭发动机测试，美国认为这可能是朝鲜开发洲际弹道导弹计划的一部分。
路透首尔6月22日 - 韩国总统文在寅周四称，中国在抑制朝鲜核计划方面应做出更多努力，他还呼吁中国国家主席习近平“解除一切”因韩国决定部署萨德而报复韩国企业的措施。