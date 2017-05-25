版本:
中国
时事要闻 | 2017年 5月 25日 星期四 18:29 BJT

英国军方和警察抵达曼彻斯特一所大学 此前接到该大学报案

路透伦敦5月25日 - 英国警方称，英国军队拆弹专家和警察已抵达曼彻斯特的一所大学。

目前还不清楚他们为何前往该处。

“警方对特拉福德一所大学的报案做出回应，”大曼彻斯特警察局发布公告称，“警员们出警，我们正在评估形势。”

特拉福德是大曼彻斯特辖下的一个自治市。(完)

(编译 汪红英；审校 高琦)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐