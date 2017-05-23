英国曼彻斯特一演唱会现场发生爆炸 至少19人死亡（更新版）

特雷莎·梅就居留权释出善意 退欧谈判迈出好聚好散第一步
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透英国曼彻斯特5月23日 - 周一晚上美国歌手Ariana Grande在英国曼彻斯特举行的演唱会现场发生爆炸，造成至少19人死亡，约50人受伤，英国警方表示，这起爆炸案将被当做恐怖主义事件处理。
警方称，有报案称发生一起爆炸，他们对之做出反应，已确认演唱会现场有多人死亡，另外有人受伤。举行演唱会的体育馆能容纳21,000人。
参加演唱会的目击者称，她正准备离开时，听到一声巨响，之后听到有人尖叫，人群乱作一团，在场的几千人试图逃离。
“我们当时正在往外走，到门口时发生了巨大的爆炸，尖叫声一片，”观看演唱会的Catherine Macfarlane对路透称。
“是巨大的爆炸--胸口都能感受到。现场一片混乱，大家奔跑尖叫，只是想出去。”
目击者报告称，演出现场有许多儿童。
曼彻斯特体育馆(Manchester Arena)是欧洲最大的室内体育场，1995年投入使用，经常举办各种演出和体育赛事。
Ariana Grande发言人称，Ariana Grande“无恙”。推特上的一段视频显示，场内的歌迷在尖叫奔跑。
英国的警戒水平处于第二高水平“严峻”，意味着很有可能遭武装分子袭击。(完)
(编译 白云/侯雪苹；审校 张荻)
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路透华盛顿6月22日 - 一名美国官员周四告诉路透，朝鲜又进行了一次火箭发动机测试，美国认为这可能是朝鲜开发洲际弹道导弹计划的一部分。
路透首尔6月22日 - 韩国总统文在寅周四称，中国在抑制朝鲜核计划方面应做出更多努力，他还呼吁中国国家主席习近平“解除一切”因韩国决定部署萨德而报复韩国企业的措施。