英国曼彻斯特一演唱会现场发生爆炸 至少19人死亡（更新版）

路透英国曼彻斯特5月23日 - 周一晚上美国歌手Ariana Grande在英国曼彻斯特举行的演唱会现场发生爆炸，造成至少19人死亡，约50人受伤，英国警方表示，这起爆炸案将被当做恐怖主义事件处理。

警方称，有报案称发生一起爆炸，他们对之做出反应，已确认演唱会现场有多人死亡，另外有人受伤。举行演唱会的体育馆能容纳21,000人。

参加演唱会的目击者称，她正准备离开时，听到一声巨响，之后听到有人尖叫，人群乱作一团，在场的几千人试图逃离。

“我们当时正在往外走，到门口时发生了巨大的爆炸，尖叫声一片，”观看演唱会的Catherine Macfarlane对路透称。

“是巨大的爆炸--胸口都能感受到。现场一片混乱，大家奔跑尖叫，只是想出去。”

目击者报告称，演出现场有许多儿童。

曼彻斯特体育馆(Manchester Arena)是欧洲最大的室内体育场，1995年投入使用，经常举办各种演出和体育赛事。

Ariana Grande发言人称，Ariana Grande“无恙”。推特上的一段视频显示，场内的歌迷在尖叫奔跑。

英国的警戒水平处于第二高水平“严峻”，意味着很有可能遭武装分子袭击。(完)