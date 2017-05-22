媒体报英国一音乐表演场地听到巨响 警方称有“严重事件”

特雷莎·梅就居留权释出善意 退欧谈判迈出好聚好散第一步
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透伦敦5月22日 - 英国天空新闻台(Sky News)周一报道称，目击者报告称在英格兰北部的一个音乐表演场地听到巨响，当时美国歌星Ariana Grande正在举行演唱会。
英国警方随后称，Ariana Grande在曼彻斯特表演的场地发生“严重事件”。
推特上的一条视频显示，场内的歌迷在尖叫奔跑。(完)
(编译 徐文焰；审校 杜明霞)
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透华盛顿6月22日 - 一名美国官员周四告诉路透，朝鲜又进行了一次火箭发动机测试，美国认为这可能是朝鲜开发洲际弹道导弹计划的一部分。
路透首尔6月22日 - 韩国总统文在寅周四称，中国在抑制朝鲜核计划方面应做出更多努力，他还呼吁中国国家主席习近平“解除一切”因韩国决定部署萨德而报复韩国企业的措施。