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时事要闻 | 2017年 5月 23日 星期二 06:58 BJT

媒体报英国一音乐表演场地听到巨响 警方称有“严重事件”

路透伦敦5月22日 - 英国天空新闻台(Sky News)周一报道称，目击者报告称在英格兰北部的一个音乐表演场地听到巨响，当时美国歌星Ariana Grande正在举行演唱会。

英国警方随后称，Ariana Grande在曼彻斯特表演的场地发生“严重事件”。

推特上的一条视频显示，场内的歌迷在尖叫奔跑。(完)

(编译 徐文焰；审校 杜明霞)
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