英国制造业扩张速度为逾三年来最大 受惠于英镑贬值--调查

路透伦敦3月6日 - 周一公布的调查显示，英国制造业的扩张速度为逾三年来最大，受惠于英国公投退欧后英镑贬值，以及欧洲核心市场复苏。

该由制造业游说团体EEF和顾问公司BDO所进行的调查，再添迹象显示英国工厂有不错的增长，英国支持退欧人士表示，这是英国退欧的初步好处之一。

然而，许多分析师表示，这方面的增长，不太可能完全抵销消费者支出放缓对经济所造成的影响，因英镑贬值推升通胀。制造业占英国经济的10%左右。

“公投后的动荡让制造业在2016年下半年的表现受到抑制，但如今已抛诸脑后，制造业的成长要比之前的预测好得多，”EEF首席分析师Lee Hopley表示。

EEF和BDO的调查显示，制造业的产出大幅增加，公布成长的公司在第一季升至31%，为2013年第三季以来最高。

预计第二季会成长的企业增至33%。

仅有五分之一的企业称尚未看到海外市场有任何回温迹象，而企业信心、投资和就业意向等指标全都有所提高。

但调查显示，物价可能进一步上涨，因制造商寻求缓解英镑贬值对其利润构成的压力；英镑贬值令制造商出口品变得便宜，但进口价格却上涨。

EEF并上调对今年的制造业成长预估值至1.0%，上次的预估为萎缩0.2%；另外还将英国经济成长率预估从1.3%提高到了1.8%。

官方经济数据也体现出了制造业的复苏。去年10-12月，工厂产出比之前三个月增长了1.2%，为英国公投退欧以来的最佳表现。

周五将公布1月数据，料将显示同比增长。(完)