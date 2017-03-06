英国制造业扩张速度为逾三年来最大 受惠于英镑贬值--调查

亚洲股市触及两年高位 此前美联储暗示将缓慢收紧政策
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透伦敦3月6日 - 周一公布的调查显示，英国制造业的扩张速度为逾三年来最大，受惠于英国公投退欧后英镑贬值，以及欧洲核心市场复苏。
该由制造业游说团体EEF和顾问公司BDO所进行的调查，再添迹象显示英国工厂有不错的增长，英国支持退欧人士表示，这是英国退欧的初步好处之一。
然而，许多分析师表示，这方面的增长，不太可能完全抵销消费者支出放缓对经济所造成的影响，因英镑贬值推升通胀。制造业占英国经济的10%左右。
“公投后的动荡让制造业在2016年下半年的表现受到抑制，但如今已抛诸脑后，制造业的成长要比之前的预测好得多，”EEF首席分析师Lee Hopley表示。
EEF和BDO的调查显示，制造业的产出大幅增加，公布成长的公司在第一季升至31%，为2013年第三季以来最高。
预计第二季会成长的企业增至33%。
仅有五分之一的企业称尚未看到海外市场有任何回温迹象，而企业信心、投资和就业意向等指标全都有所提高。
但调查显示，物价可能进一步上涨，因制造商寻求缓解英镑贬值对其利润构成的压力；英镑贬值令制造商出口品变得便宜，但进口价格却上涨。
EEF并上调对今年的制造业成长预估值至1.0%，上次的预估为萎缩0.2%；另外还将英国经济成长率预估从1.3%提高到了1.8%。
官方经济数据也体现出了制造业的复苏。去年10-12月，工厂产出比之前三个月增长了1.2%，为英国公投退欧以来的最佳表现。
周五将公布1月数据，料将显示同比增长。(完)
(编译 戴素萍/王琛；审校 张荻/李婷仪)
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”