英国9月民间行业增长放慢 制造业逾两年来首次停滞不前--CBI

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透伦敦10月1日 - 英国工业联盟(CBI)公布的调查结果显示，该国民间行业增长在9月止当季放慢，由于制造业逾两年以来首次停滞不前。
该调查结果支持了一种观点，即英国经济第三季增速将慢于前季，因受到建筑业、零售业和制造业的拖累。
CBI周四表示，9月增长指标从前月的正31降至正22。
尽管指数下滑，但仍远高于长期均值。
“一些制造业者在艰难度日。英镑坚挺冲击对欧元区的出口，新兴市场的活力也在减弱，”CBI经济主管Rain Newton-Smith说。
制造业放缓可能令英国央行在考虑何时实施金融危机以来的首次升息时，更加难以决断，因为升息可能进一步推高英镑并打压出口。
民间行业的产出增长预估指数降至正25，为4月以来最低。(完)
编译 徐文焰；审校 龚芳
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。