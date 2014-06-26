欧洲汇市：英镑上扬，英国央行着手限制住房贷款未能改变升息前景

路透伦敦6月26日 - 英镑兑美元周四升至近六年高位，此前英国央行宣布措施，为英国楼市降温，但未能改变利率预期。

英国央行意图对住房市场采取降温措施，周四公布限制住房贷款，并加强核查借款人偿还抵押贷款的能力。

但英国金融政策委员会(FPC)宣布的措施没有一些投资人担心的那么激进。如果措施更为严苛，可能令市场对央行会推迟升息的臆测升温。

FPC的措施带动英镑兑美元升至1.7040美元日高，午后在美国公布数据显示5月个人消费支出按年增幅为2012年10月来最大后，英镑兑美元回落至1.7014美元。

欧元兑英镑 跌约0.5%，报0.7987英镑。英国央行总裁卡尼在FPC报告发布后讲话，之后欧元兑英镑触及0.7982英镑日低。

卡尼表示，央行对房市的容忍已经达到极限，如果央行最新的抵押贷款降温措施效果不彰，央行仍有各种额外工具可以控制房市。

英债收益率全线上涨，因市场消化央行措施。

短期英镑利率期货<0#FSS:>下滑，显示对英国央行提前升息的预期略有升温。(完)

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