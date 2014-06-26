欧洲汇市：英镑上扬，英国央行着手限制住房贷款未能改变升息前景

南非汇市：兰特兑美元持平，长周末前交投淡静
路透约翰内斯堡4月28日 - 南非兰特兑美元周五变动不大，在长周末假期前交投清淡，此间市场大部份时间呈窄幅交投，投资者结清头寸和获利了结。
路透伦敦6月26日 - 英镑兑美元周四升至近六年高位，此前英国央行宣布措施，为英国楼市降温，但未能改变利率预期。
英国央行意图对住房市场采取降温措施，周四公布限制住房贷款，并加强核查借款人偿还抵押贷款的能力。
但英国金融政策委员会(FPC)宣布的措施没有一些投资人担心的那么激进。如果措施更为严苛，可能令市场对央行会推迟升息的臆测升温。
FPC的措施带动英镑兑美元升至1.7040美元日高，午后在美国公布数据显示5月个人消费支出按年增幅为2012年10月来最大后，英镑兑美元回落至1.7014美元。
欧元兑英镑 跌约0.5%，报0.7987英镑。英国央行总裁卡尼在FPC报告发布后讲话，之后欧元兑英镑触及0.7982英镑日低。
卡尼表示，央行对房市的容忍已经达到极限，如果央行最新的抵押贷款降温措施效果不彰，央行仍有各种额外工具可以控制房市。
英债收益率全线上涨，因市场消化央行措施。
短期英镑利率期货<0#FSS:>下滑，显示对英国央行提前升息的预期略有升温。(完)
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路透约翰内斯堡4月28日 - 南非兰特兑美元周五变动不大，在长周末假期前交投清淡，此间市场大部份时间呈窄幅交投，投资者结清头寸和获利了结。
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路透伦敦4月28日 - 英镑兑美元周五触及去年9月底以来最高水准，摆脱显示英国经济成长大幅放缓的数据影响，因为交易商在银行假期长周末之前结清大规模英镑空头仓位。