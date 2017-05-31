英国5月GfK消费者信心指数升至负5 创四个月高位

路透伦敦5月31日 - 两份调查显示，英国5月消费者信心指数升至四个月高位，但家庭对经济前景的看法仍悲观，因去年公投退欧以来，通胀效应已传递至零售价格。

市场研究机构GfK公布，英国5月消费者信心指数从4月的负7升至负5，高于路透调查中所有分析师的估值。分析师预期为降至负8。

整体调查显示，以历史标准衡量，英国消费者信心稳健。英国6月8日将举行大选，民调显示特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)将继续担任首相。

消费者需求放缓的幅度，没有第一季官方零售数据所预示的那么大。不过能源成本上升和去年6月公投退欧后英镑大幅贬值推动的通胀上升，尚未完全传导至消费者身上。

英国零售业联盟(BRC)公布的另一份调查显示，5月零售价格较前月下滑0.4%，创2013年11月来最低降幅。食品价格引领零售价格上行。食品价格的变动通常快于其他商品价格。

“或许家庭还没有感觉到生活水准受到真正的压力，”Gfk市场动态主管Joe Staton说。

“(消费者信心)并未出现那种在选举前或英国脱欧前不确定时期可能见到的大幅下滑，”他补充说。

就业情况仍处在纪录高点，不过经通胀调整后的薪资年增幅接近于零。

BRC调查显示，5月商店商品价格较上年同期下降0.4%，为2013年11月以来最小按年降幅，4月为下降0.5%。

BRC认为对通胀压力反应更敏感的食品价格同比上涨1.4%，为三年来最大增幅，4月涨幅为0.9%。

“预计全年整体通胀趋势为向上，在薪资增长放缓之际，这将会压缩可支配收入，”BRC执行长Helen Dickinson说。(完)