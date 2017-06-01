英国5月房价较前月下跌0.2% 2009年以来首见三个月连跌

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透伦敦6月1日 - 根据周四公布的一项调查，英国5月房价连续第三个月下跌，为2009年以来首见，凸显出去年英国退欧公投以来房市放缓情形。
抵押贷款业者Nationwide表示，5月房价较上月下跌0.2%，4月为下跌0.4%。路透调查分析师预估5月跌幅为0.1%。
英国5月房价较上年同期涨2.1%，增幅小于4月的2.6%。
“虽然这么说还有点早，但数据进一步显示楼市正在失去动能，”Nationwide的首席分析师Gardner说。
“而且，这还可能表明家庭领域出现更广泛的放缓，不过这方面的数据继续发出不一致的讯号。”(完)
(编译 张明钧/艾茂林; 审校 郑茵/王颖)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约6月23日 - 油价周五上涨，受美元走弱提振，但本周为连续第五周周线下跌，因石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动未能大幅减少全球过剩库存。
路透6月23日 - 美国股市周五收盘涨跌互现，科技股上涨抵消金融股颓势，推高纳斯达克指数，扶助美股三周来首次录得周线上涨。