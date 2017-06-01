英国5月房价较前月下跌0.2% 2009年以来首见三个月连跌

路透伦敦6月1日 - 根据周四公布的一项调查，英国5月房价连续第三个月下跌，为2009年以来首见，凸显出去年英国退欧公投以来房市放缓情形。

抵押贷款业者Nationwide表示，5月房价较上月下跌0.2%，4月为下跌0.4%。路透调查分析师预估5月跌幅为0.1%。

“虽然这么说还有点早，但数据进一步显示楼市正在失去动能，”Nationwide的首席分析师Gardner说。

“而且，这还可能表明家庭领域出现更广泛的放缓，不过这方面的数据继续发出不一致的讯号。”(完)