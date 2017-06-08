英国5月房价创九个月来最低增幅--RICS

路透伦敦6月7日 - 英国皇家测量师学会(RICS)调查显示，英国5月房价增速创2016年8月来最版，待售房屋数量减少，对周四大选的担忧加剧了楼市低迷状况。

英国5月RICS房价差值由4月的正22降至正17，低于路透调查的分析师的所有预估值，不过仍显示过去三个月英国房价温和上涨。

“最新的报告中，房价成长似已流失动能，预期也显示短期可能进一步降温，”RICS表示，“大选再度被认为是有碍房市活动的因素，让买卖双方都有些踌躇不前。”

民调显示英国首相特雷莎·梅的保守党将在周四的大选中赢得新的多数席次，但自4月宣布大选以来，对工党的领先幅度已见缩窄。

RICS表示，过去一个月欲销售的房屋数量下滑程度，为去年脱欧公投之后以来之最。

RICS表示，其会员中绝大多数预期明年英国整体房价将上扬，并预估未来五年平均房价将每年上涨3.5%。

“今天的报告中最不利信号可能是，受访者仍预期房价中期房价上涨速度将快于薪资升速，尽管许多首购买家手头明显有困难，”RICS首席经济学家Simon Rubinsohn表示。(完)