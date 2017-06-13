焦点：英国5月通胀率再度跳升 加重消费者经济压力

路透伦敦6月13日 - 英国5月通胀率意外跳升至近四年高位，令消费者承受更大经济压力，继上周英国大选没有任何政党取得过半数席位后，消费者又新增加政治面的不确定性。

英国国家统计局(ONS)公布，5月消费者物价指数(CPI)较上年同期上涨2.9%，创2013年6月以来最大同比升幅，反映了去年英国退欧公投后英镑贬值的影响。

CPI同比升幅大于路透调查分析师预估的上升2.7%，也高于多数民众的薪资涨幅。

国家统计局表示，推升5月通胀的主要因素之一，是英国旅客海外度假成本上升。

电脑游戏及设备是另一个物价推动因素，该因素为典型的输入型，反映出了英国退欧公投以来英镑购买力逐渐下滑。

根据路透调查，定于周三公布的数据料将显示，截至4月三个月的基本薪资按年增长2.0%。

全球通胀已普遍提速，但在英国，却面临英镑下滑的额外压力，英镑下跌是年初以来英国经济成长大幅放缓的拖累因素之一。

信用卡公司Visa公布的数据显示，英国5月消费者支出近四年来首次下降，在上周的英国大选前家庭支出甚至更加转趋谨慎。

这还是在上周英国大选意外结果之前。而大选过后首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)的势力遭削弱，引发对于她如何继续推进英国退欧计划及其它立法的质疑。

5月零售物价指数(RPI)较上年同期上升3.7%，为2012年2月来最高升幅。

尽管物价大幅攀升，不过外界普遍预期英国央行将会在周四最新的议息会议上维持利率不变。

一些分析师曾指，英国继大选后的政治动荡局势可能会令英国央行对考虑升息越发谨慎，若经济进一步走软，甚至可能会重启大规模的购债举措。

英国统计局称，5月扣除能源、食品和烟酒的核心CPI较上年同期上升2.6%，高于分析师预期的上升2.4%。

英国统计局称，包括住房成本在内的消费者物价指数(CPIH)上升2.7%。

工厂为原材料和能源支付的价格数据暗示未来通胀压力或正在减轻。

英国5月生产者物价指数(PPI)投入物价较前月下降1.3%，较上年同期上升11.6%，为2016年9月以来最小升幅。(完)